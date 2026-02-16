Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Z domova

16. februára 2026

ÚTOK MEDVEDICE: Otec so synom bojovali o život



Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom.



Dvaja medvedicou napadnutí muži, otec so synom, v nedeľu (15. 2.) počas útoku zviera zastrelili krátkymi guľovými zbraňami. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. V príspevku neuviedol, v akej lokalite sa útok stal. Obaja muži prechádzali lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa. Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Následne otca odviezol do nemocnice.

Dvaja medvedicou napadnutí muži, otec so synom, v nedeľu (15. 2.) počas útoku zviera zastrelili krátkymi guľovými zbraňami. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. V príspevku neuviedol, v akej lokalite sa útok stal.


Obaja muži prechádzali lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa.

Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Následne otca odviezol do nemocnice.


Súvisiace články:


 Taraba: Podarilo sa spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďov na Slovensku (25. 8. 2025)
 Taraba: Je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii medveďa hnedého (31. 3. 2025)
 MEDVEĎ ZABIL PRI DETVE: Muž mal devastačné zranenia (31. 3. 2025)
 DRÁMA NA LIPTOVE: Medveď zaútočil na rodinu s dvomi deťmi (17. 2. 2025)
 Taraba: Po útoku pri Hybe bolo eliminovaných 12 problémových medveďov (20. 10. 2024)
 Radíme: Pri strete s medveďom je dôležité na neho neútočiť (14. 10. 2024)
 Zo soboty na nedeľu zastrelili v mieste smrteľného útoku pri Hybiach dva medvede (6. 10. 2024)
 Podľa Tomáša Tarabu bolo tento rok zastrelených 71 medveďov, čo je výrazne viac ako v minulosti (5. 10. 2024)
 Po napadnutí medveďom zomrel 63-ročný muž, ktorý bol na hubách pri dedine Hybe (5. 10. 2024)
 DÁVAJTE SI POZOR: V Strečne videli medvedicu s mláďatami (2. 9. 2024)



