Pondelok 16.2.2026
16. februára 2026
ÚTOK MEDVEDICE: Otec so synom bojovali o život
Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom.
Zdieľať
Dvaja medvedicou napadnutí muži, otec so synom, v nedeľu (15. 2.) počas útoku zviera zastrelili krátkymi guľovými zbraňami. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. V príspevku neuviedol, v akej lokalite sa útok stal.
Obaja muži prechádzali lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa.
Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Následne otca odviezol do nemocnice.
