Značky Samsung a by Janatini predstavujú limitovanú edíciu puzdier Floral Fantasy

Ako vznikla Floral Fantasy?

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Limitovaná edícia puzdier je vytvorená v počte 100 kusov a je určená pre ženy, ktoré chcú vyčnievať z davu."Skladací telefón Galaxy Z Flip3 5G reprezentuje výnimočná technológia – ohybný displej. Túto výnimočnosť sme chceli podčiarknuť rovnako nezvyčajným puzdrom, ktoré by dávalo jeho majiteľke úplne nový rozmer a zážitok z jeho používania. Spojením s lokálnou značkou by Janatini sa nám podarilo vytvoriť skutočne luxusný kúsok, ktorý umocňuje fakt, že je v limitovanom počte kusov a ide o produkt vyrobený ručne, na Slovensku," uviedol Tomáš Balík, šéf mobilnej divízie Samsung Electronics Czech and Slovak.Dizajnérka Jana Tomas sa pri navrhovaní limitovanej edície inšpirovala kvitnúcimi kvetmi a jarou. Preto je ústredným motívom ručne šitá šatka s exkluzívne navrhnutou potlačou jemných pastelových kvetov, ktorá pretkáva kovovú reťaz. Celé puzdro spolu s telefónom Samsung Galaxy Z Flip3 5G tak vytvára jedinečný módny doplnok, ktorý ženu bude zdobiť rovnako ako kabelka či iný doplnok. Puzdro vychádza z pôvodného priesvitného puzdra Samsung, na ktorom sú ručne prišité pútka z bledej opracovanej kože, do ktorých sú vložené zlaté očká. Na tie sú zachytené rovnako zlaté karabínky, ktoré spája reťaz v zlatej farbe."Pri návrhu edície Floral Fantasy som sa inšpirovala jarou. Tak ako nám rozkvitajúce kvety robia radosť po dlhej, studenej zime, rovnako by som chcela, aby tento doplnok robil radosť ich majiteľkám každý deň. Kvetovaná potlač dokonale ladí so všetkými modelmi Z Flip3 a v spojení so zlatými komponentami vytvárajú jedinečný módny doplnok s nádychom ženskosti a luxusu," uviedla Jana Tomas, slovenská dizajnérka a autorka návrhu.Skladací telefón Galaxy Z Flip3 5G bol ocenený časopisom TIME ako jeden z najlepších vynálezov roku 2021. Keď je zatvorený, má kompaktný tvar a zmestí sa do každého vrecka, keď ho otvoríte, zmení sa na plnohodnotný smartfón. Režim Flex vám umožní vytvárať fotografie a videá omnoho ľahšie než kedykoľvek predtým. Stačí ho kamkoľvek položiť, nájsť si vhodný uhol a odstúpiť pre selfies bez nutnosti použitia rúk.Puzdrá z limitovanej edície Floral Fantasy sú v predaji v slovenských a českých značkových predajniach Samsung. Každé puzdro je ručne vyrobený originál a má svoje vlastné číslo. Limitovaná edícia je vytvorená v obmedzenom počte 100 jedinečných kusov. Odporúčaná maloobchodná cena je 49,90 eur.Informačný servis