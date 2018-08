Na rekonštrukciu cesty zo Senca do Pezinka má ísť 7,2 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Zo štátneho rozpočtu by sa mali uvoľniť financie na revitalizáciu cesty druhej triedy zo Senca cez Viničné po Pezinok vo výške 7,2 milióna eur. Návrh na uvoľnenie týchto prostriedkov predložil na stredajšie (22.8.) rokovanie vlády minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).Podľa ministerstva dopravy je tento úsek najzaťaženejšou cestou druhej triedy v Bratislavskom kraji. Zaťaženie lokality zvýšenou intenzitou cestnej premávky narastá podľa rezortu s rozvojom daného územia. Premávajú tadiaľ hlavne nákladné vozidlá z priľahlých logistických parkov, ktoré zaťažujú existujúcu cestu.Rekonštruovať by sa mal 8,9-kilometrový úsek cesty od Senca cez Viničné po Pezinok" konštatovalo ministerstvo dopravy.Financie v predpokladanej výške 7,2 milióna eur v roku 2018 by mali byť v rozpočte zabezpečené v rámci limitu výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.