24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

Na samite Trump – Putin sa rozhoduje aj o našej bezpečnosti, podľa progresívcov vláda neháji záujmy Slovenska – VIDEO


Piatkový samit prezidentov USA a Ruska môže rozhodnúť o budúcnosti Ukrajiny, celej Európy a tým aj Slovenska, no vláda Roberta Fica v tejto kľúčovej chvíli neprejavila ani ...



snimka obrazovky 2025 08 15 140923 676x422 15.8.2025 (SITA.sk) - Piatkový samit prezidentov USA a Ruska môže rozhodnúť o budúcnosti Ukrajiny, celej Európy a tým aj Slovenska, no vláda Roberta Fica v tejto kľúčovej chvíli neprejavila ani štipku aktivity. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Je to prelomové rokovanie a Slovensko v ňom nemá žiaden hlas. Vláda sa správa ako štatista – ticho sedí v kúte a čaká, čo povie niekto iný,“ uviedol bývalý minister zahraničných a člen predsedníctva PS Ivan Korčok.

Existenčné dôsledky


Za nečinnosť pred samitom kritizuje aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD). „Ani jeden telefonát so spojencami, žiadna snaha dohodnúť sa na spoločnej pozícii. Minister zahraničia sa stará o obhajobu Srbska, nie o našich krajanov, a premiér, keď ide o rozhodovanie o osude Európy, radšej mlčí,“ poukázal Korčok s dodatkom, že Fico sa v Moskve chválil, že sa za šesť hodín stretol s ruským a čínskym prezidentom. Keď však ide o našich partnerov v NATO a , nestretol sa s nikým ani za šesť mesiacov. Podľa neho tak vláda v rozhodujúcom momente úplne kapitulovala a správa sa, akoby sme už neboli členmi EÚ a NATO.

Podpredseda PS Tomáš Valášek upozornil, že bez jasného a aktívneho postoja Slovenska hrozí, že naše záujmy na samite nikto nebude obhajovať. Takéto mlčanie môže mať existenčné dôsledky.

Ak sa vo svete ujme, že veľké krajiny môžu beztrestne prepísať hranice menších štátov, ten menší štát môžeme byť nabudúce my. Každá vláda, ktorá to myslí vážne so zvrchovanosťou Slovenska, by mala tento princíp brániť celou dušou a telom. Mala o tom hovoriť s Donaldom Trumpom, alebo aspoň cez lídrov, ktorí s ním rokovali. Namiesto toho ležali na pláži v Chorvátsku,“ vyhlásil Valášek. Poukázal tiež na to, že minister Blanár sa rád prezentuje ako priateľ Ruska.

„Tak sa pýtam – zavolal svojmu ruskému kolegovi a nástojil na ukončení vojny? Alebo ostal pri vágnych výzvach, len aby sa v Moskve náhodou niekoho nedotkol? Svojou nečinnosťou sa dnes slovenská vláda postavila na stranu vojny. O mieri nestačí hovoriť, treba preto aj niečo urobiť,” dodal Valášek.

Obhajovanie ruských záujmov


Podľa podpredsedníčky výboru pre európske záležitosti Beáty Jurík je skutočnou hanbou, že Slovensko, priamy sused Ukrajiny, nesedí na rokovaniach bok po boku s európskymi lídrami z Nemecka, Francúzska či Poľska, ukrajinským prezidentom a americkým prezidentom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Keby vláda Roberta Fica neustále neurážala a nevydierala našich partnerov a neobhajovala ruské záujmy namiesto tých našich, miesto za rozhodovacím stolom by sme určite mali. Hoci sme malá krajina, naše slovo by bolo rovnako rešpektované ako ich. Žiaľ, naša vláda hovorí po rusky a zvyšok EÚ ju preto nepočúva,” povedala. Podotkla tiež, že nikto z našich najvyšších ústavných činiteľov stále nenavštívil Kyjev, aby prejavil podporu nášmu susedovi.

„Aj preto tam budúci týždeň s predstaviteľmi zahraničných, obranných a EÚ výborov iných členských krajín cestujem tento rok už šiestykrát. A opäť našim partnerom zopakujem, že Slovensko nie je len Robert Fico a že chceme by opäť spoľahlivým a rešpektovaným partnerom a dobrým susedom,” uviedla Jurík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na samite Trump – Putin sa rozhoduje aj o našej bezpečnosti, podľa progresívcov vláda neháji záujmy Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničia Podpredseda PS rusko-ukrajinský konflikt samit
V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo
Prepustite protivojnových aktivistov väznených v Rusku!, vyzvala pred samitom Trump – Putin Navaľná

