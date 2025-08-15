Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. augusta 2025

V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo


Tagy: Riazanská oblasť výbuch v Rusku

Explózia v závode na výrobu pušného prachu v ruskej Riazanskej oblasti v piatok dopoludnia zabila štyroch alebo piatich ľudí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovali o tom ruské telegramové kanály s ...



Zdieľať
russia_blast_77233 47173b845d1941b18fa938edb9267fd9 676x464 15.8.2025 (SITA.sk) - Explózia v závode na výrobu pušného prachu v ruskej Riazanskej oblasti v piatok dopoludnia zabila štyroch alebo piatich ľudí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovali o tom ruské telegramové kanály s odvolaním sa na viaceré zdroje.


Ruský telegramový kanál Astra uviedol, že výbuch nastal v závode Elastik v dielni na výrobu pušného prachu a následne vypukol požiar. Záchranári sa vyjadrili, že zomreli štyria ľudia. Okrem obetí na životoch je podľa Astry 20 ľudí zranených.

Telegramový kanál Baza dodal, že desať zranených je vo vážnom stave. Okrem toho sú ľudia aj pod troskami a prístup k nim je údajne ťažký. Podľa úradu pre mimoriadne situácie Riazanskej oblasti pri výbuchu zomrelo päť ľudí.


Zdroj: SITA.sk - V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Riazanská oblasť výbuch v Rusku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby
<< predchádzajúci článok
Na samite Trump – Putin sa rozhoduje aj o našej bezpečnosti, podľa progresívcov vláda neháji záujmy Slovenska – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 