15.8.2025
Správy
15. augusta 2025
V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo
Explózia v závode na výrobu pušného prachu v ruskej Riazanskej oblasti v piatok dopoludnia zabila štyroch alebo piatich ľudí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovali o tom ruské telegramové kanály s ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Explózia v závode na výrobu pušného prachu v ruskej Riazanskej oblasti v piatok dopoludnia zabila štyroch alebo piatich ľudí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovali o tom ruské telegramové kanály s odvolaním sa na viaceré zdroje.
Ruský telegramový kanál Astra uviedol, že výbuch nastal v závode Elastik v dielni na výrobu pušného prachu a následne vypukol požiar. Záchranári sa vyjadrili, že zomreli štyria ľudia. Okrem obetí na životoch je podľa Astry 20 ľudí zranených.
Telegramový kanál Baza dodal, že desať zranených je vo vážnom stave. Okrem toho sú ľudia aj pod troskami a prístup k nim je údajne ťažký. Podľa úradu pre mimoriadne situácie Riazanskej oblasti pri výbuchu zomrelo päť ľudí.
Zdroj: SITA.sk - V ruskej Riazanskej oblasti explodoval závod na výrobu pušného prachu, niekoľko ľudí zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.
