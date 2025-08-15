Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

15. augusta 2025

Prepustite protivojnových aktivistov väznených v Rusku!, vyzvala pred samitom Trump – Putin Navaľná


Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Predstaviteľka ruskej opozície v exile Julija Navaľná v piatok vyzvala Vladimira Putina a Donalda Trumpa, aby uzavreli dohodu o prepustení ruských a ukrajinských politických väzňov, ktorých Moskva zadržiava za to, ...



germany_russia_20801 676x503 15.8.2025 (SITA.sk) - Predstaviteľka ruskej opozície v exile Julija Navaľná v piatok vyzvala Vladimira Putina a Donalda Trumpa, aby uzavreli dohodu o prepustení ruských a ukrajinských politických väzňov, ktorých Moskva zadržiava za to, že sa vyjadrili proti vojne na Ukrajine.


Prepustite ruských politických aktivistov a novinárov, ukrajinských civilistov, tých, ktorí boli uväznení za protivojnové vyhlásenia a za príspevky na sociálnych sieťach,“ povedala vdova po zosnulom lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnom. Výzvu zverejnila niekoľko hodín predtým, ako sa Trump a Putin majú stretnúť na Aljaške.

Trumpov predchodca Joe Biden minulý rok dohodol výmenu väzňov, v rámci ktorej Rusi prepustili dvoch amerických novinárov a niekoľko ruských opozičných predstaviteľov výmenou za ruských špiónov zadržaných v Európe.


Zdroj: SITA.sk - Prepustite protivojnových aktivistov väznených v Rusku!, vyzvala pred samitom Trump – Putin Navaľná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Na samite Trump – Putin sa rozhoduje aj o našej bezpečnosti, podľa progresívcov vláda neháji záujmy Slovenska – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta, podľa Fica chce konflikt a rozvrátiť štát – VIDEO

