Piatok 15.8.2025
Denník - Správy
15. augusta 2025
Prepustite protivojnových aktivistov väznených v Rusku!, vyzvala pred samitom Trump – Putin Navaľná
Predstaviteľka ruskej opozície v exile Julija Navaľná v piatok vyzvala Vladimira Putina a Donalda Trumpa, aby uzavreli dohodu o prepustení ruských a ukrajinských politických väzňov, ktorých Moskva zadržiava za to, ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Predstaviteľka ruskej opozície v exile Julija Navaľná v piatok vyzvala Vladimira Putina a Donalda Trumpa, aby uzavreli dohodu o prepustení ruských a ukrajinských politických väzňov, ktorých Moskva zadržiava za to, že sa vyjadrili proti vojne na Ukrajine.
„Prepustite ruských politických aktivistov a novinárov, ukrajinských civilistov, tých, ktorí boli uväznení za protivojnové vyhlásenia a za príspevky na sociálnych sieťach,“ povedala vdova po zosnulom lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnom. Výzvu zverejnila niekoľko hodín predtým, ako sa Trump a Putin majú stretnúť na Aljaške.
Trumpov predchodca Joe Biden minulý rok dohodol výmenu väzňov, v rámci ktorej Rusi prepustili dvoch amerických novinárov a niekoľko ruských opozičných predstaviteľov výmenou za ruských špiónov zadržaných v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Prepustite protivojnových aktivistov väznených v Rusku!, vyzvala pred samitom Trump – Putin Navaľná © SITA Všetky práva vyhradené.
