Sobota 18.10.2025
18. októbra 2025
Slováci si obľúbili online nakupovanie, polovica populácie už preferuje e-shopy pred kamennými obchodmi
Digitálny obchod sa na Slovensku stáva bežnou súčasťou života. Podľa prieskumu
Zdieľať
Internetové nakupovanie pritom prináša o takmer 70 % menej stresu ako nákup v kamenných predajniach. Slováci oceňujú predovšetkým pohodlie, úsporu času a širší výber produktov, pričom rozhodujúci vplyv má stále cena. Pre 68 % opýtaných je práve ona hlavným kritériom.
Čo Slováci najčastejšie nakupujú online
Najčastejšie sa online kupuje móda, obuv a kozmetika, pričom slovenskí spotrebitelia často siahajú aj po tovaroch z Česka či Číny, ak sú výhodnejšie. Hoci hľadajú nižšie ceny, až 72 % zákazníkov potvrdilo, že pri rozhodovaní o kúpe je pre nich kľúčová kvalita a hodnotenie produktu. Na rozdiel od Slovákov investujú Česi viac do zážitkov a voľnočasových aktivít, no aj u nich dominujú nákupy oblečenia a obuvi.
Digitálny trh čoraz viac formuje generácia Z, ktorá vyrástla v online priestore. Mladí spotrebitelia sa nechávajú ovplyvňovať sociálnymi sieťami, najmä Instagramom, a zaujímajú sa o nové technológie a ekologicky udržateľné produkty. Sú otvorenejší nákupom zo zahraničia a často siahajú po tovare z druhej ruky.
Nielen kvôli cene, ale aj kvôli presvedčeniu, že udržateľná spotreba je moderná a zodpovedná. Ako vysvetľuje obchodná riaditeľka spoločnosti DPD Andrea Szőllősová, generácia Z preferuje digitálne riešenia aj pri platení, využíva platby kartou alebo cez digitálne peňaženky, zatiaľ čo dobierka či bankový prevod strácajú popularitu.
Slovenskí zákazníci zostávajú nároční
Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako polovica Slovákov nakupuje online aspoň raz mesačne a mnohí z nich zároveň cez internet aj predávajú. Zákazníci však zostávajú nároční. Najväčšou prekážkou je pre nich pomalé načítavanie stránok, komplikovaný platobný proces a slabý zákaznícky servis. Uprednostňujú prehľadné e-shopy bez rušivých reklám a s možnosťou voľby doručovacej služby, pričom štyria z piatich zákazníkov považujú za dôležité vedieť, kto im balík privezie.
Podľa generálneho riaditeľa DPD Slovensko Petra Pavuka sa blížiaca vianočná sezóna opäť zaradí medzi rekordné. „Stále viac ľudí oceňuje pohodlie, ktoré im nákupy na internete poskytujú. Vo vianočnom období nakupujú online nielen pravidelní zákazníci, ale aj tí, ktorí bežne uprednostňujú kamenné predajne,“ uviedol Pavuk.
Rastúci trend online nakupovania naznačuje, že digitálny obchod na Slovensku prechádza kľúčovou transformáciou. Spotrebitelia sú informovanejší, vyžadujú väčšiu transparentnosť a pohodlie, no zároveň zostávajú citliví na cenu. V kombinácii s technologickým vývojom a meniacim sa správaním mladých generácií sa slovenský e-commerce mení z doplnku na dominantný kanál moderného obchodu.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si obľúbili online nakupovanie, polovica populácie už preferuje e-shopy pred kamennými obchodmi © SITA Všetky práva vyhradené.
