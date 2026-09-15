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15. septembra 2026

Na severovýchode Slovenska zaznamenali zemetrasenie. Obyvatelia, ktorí otrasy pocítili, môžu vyplniť dotazník


Tagy: Dotazník Humenné Zemetrasenie

Dotazník odborníkom z Ústavu vied o Zemi SAV slúži na vyhodnotenie účinkov zemetrasenia a pomáha pri výskume seizmického ohrozenia Slovenska. V pondelok 14. septembra vo večerných ...



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gettyimages 472904316 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Dotazník odborníkom z Ústavu vied o Zemi SAV slúži na vyhodnotenie účinkov zemetrasenia a pomáha pri výskume seizmického ohrozenia Slovenska.


V pondelok 14. septembra vo večerných hodinách zaznamenali na severovýchode Slovenska v okrese Humenné zemetrasenie. Zemetrasenie bolo v okolí obce Pakostov. Na sociálnej sieti o tom informovala neďaleká obec Ďapalovce (okres Vranov nad Topľov).

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Ako vyplýva z údajov zverejnených Národnou sieťou seizmických staníc Ústavu vied o zemi SAV, dané zemetrasenie bolo zaznamenané o 19:24. Jeho lokálne magnitúdo bolo 2,1 a jeho ohnisko bolo v hĺbke 2,3 kilometra.

„Ak ste zemetrasenie pocítili, počuli, zaznamenali pohyb predmetov, nábytku, okien či dverí, prípadne ste si všimli reakciu zvierat alebo iné prejavy, prosíme vás o vyplnenie makroseizmického dotazníka,” apelovala obec na obyvateľstvo. Dotazník možno nájsť na stránke https://www.seismology.sk/Makroseizmika/makro1.php, odborníkom z Ústavu vied o Zemi SAV slúži na vyhodnotenie účinkov zemetrasenia a pomáha pri výskume seizmického ohrozenia Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Na severovýchode Slovenska zaznamenali zemetrasenie. Obyvatelia, ktorí otrasy pocítili, môžu vyplniť dotazník © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotazník Humenné Zemetrasenie
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