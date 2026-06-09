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09. júna 2026

Na slovenské obrazovky mieri nová diskusná relácia, moderátora v nej však nenájdete


Tagy: Diskusia diskusná relácia JOJ 24

Cieľom je divákom ponúknuť živú a dynamickú výmenu názorov na témy, ktoré aktuálne najviac rezonujú v spoločnosti. Spravodajská televízia



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gettyimages 639467896 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Cieľom je divákom ponúknuť živú a dynamickú výmenu názorov na témy, ktoré aktuálne najviac rezonujú v spoločnosti.


Spravodajská televízia JOJ 24 prináša na obrazovky nový diskusný formát. Od klasických diskusií sa odlišuje tým, že v nej chýba moderátor. Relácia Bez dozoru bude mať svoju absolútnu premiéru už v utorok v prime time. Názov relácie tak presne vystihuje jej princíp.

Diskutujúci budú konfrontovať svoje názory, budú reagovať jeden na druhého a hodnotiť aktuálne dianie. Všetko sa to pritom bude diať bez moderátora. Cieľom je divákom ponúknuť živú a dynamickú výmenu názorov na témy, ktoré aktuálne najviac rezonujú v spoločnosti.

Relácia ponúka priestor na diskusiu politológom a odborníkom na politické či spoločenské dianie. Témami budú predovšetkým domáca politická scéna, zahraničnopolitické otázky a udalosti, ktoré majú dosah na Slovensko.

V prvej časti sa diváci môžu tešiť na Václava Hřícha a Karola Wolfa. Zloženie diskutujúcich sa bude pravidelne meniť a relácia bude pravidelne prinášať rôzny pohľady a pestré názorové spektrum. V ďalších vydaniach tak uvidíme napríklad aj odborníkov, akými sú Jozef Lenč či Simona Bubanová.


Zdroj: SITA.sk - Na slovenské obrazovky mieri nová diskusná relácia, moderátora v nej však nenájdete © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diskusia diskusná relácia JOJ 24
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