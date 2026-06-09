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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
09. júna 2026
Nová futbalová hra, ktorá zabaví celú rodinu
Nie je to len kvíz a nie je to ani klasická stolová hra.
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Futbalové majstrovstvá sveta spája vedomostnú súťaž s futbalovou taktikou a vytvára originálny zážitok, v ktorom sa každý hráč môže stať majstrom sveta.
Na prvý pohľad zaujme už samotné spracovanie. Hrací plán pripomína futbalové ihrisko, hráči sa pohybujú od vlastnej bránky cez obranu a stred poľa až do útoku a cieľ je jasný - streliť góly a poraziť súpera. Na rozdiel od skutočného futbalu však nerozhodujú rýchle nohy ani presné prihrávky, ale znalosti o najväčšom futbalovom turnaji sveta. Výsledkom je originálne spojenie spoločenskej hry a vedomostného kvízu, ktoré dokáže zabaviť deti, rodičov aj starých rodičov.
Zabavíte sa, aj všeličo dozviete
Hráči sa počas celej partie nielen zabávajú, ale aj učia. V balení sa nachádza až 440 otázok rozdelených podľa vekových kategórií. Dospelí dostanú 220 náročnejších otázok zameraných na históriu šampionátov, hráčov, tímy či futbalové osobnosti. Deti majú pripravených ďalších 220 otázok, ktoré sú prispôsobené ich veku a znalostiam.
Vďaka tomu môžu hrať spolu rôzne generácie bez toho, aby boli mladší hráči znevýhodnení. Každý dostáva otázky primerané svojmu veku a má rovnakú šancu dostať sa až pred súperovu bránu.
Otázky sa venujú majstrovstvám sveta naprieč desaťročiami. Hráči si preveria vedomosti o legendárnych zápasoch, rekordoch, futbalových hviezdach, národných tímoch aj zaujímavostiach, ktoré poznajú najmä skalní fanúšikovia.
Zákerné kartičky Šanca
Keby išlo iba o odpovedanie na otázky, hra by bola zábavná, no pomerne jednoduchá. Autor však pridal herný prvok, ktorý vytvára napätie až do poslednej minúty. Správne odpovede totiž posúvajú figúrku po ihrisku. Hráč začína v bráne, následne sa presúva cez obrancov, záložníkov a napokon až k útočníkom. Každá pozícia prináša nový typ otázok a nové možnosti.
Keď sa hráč dostane do útoku, môže sa pokúsiť o strelu na bránu. Ani vtedy však nemá úspech istý. Do hry vstupujú kartičky ŠANCA, ktoré dokážu priebeh zápasu nečakane zamiešať. Podobne ako v skutočnom futbale, aj tu môže o výsledku rozhodnúť trocha šťastia.
Práve táto kombinácia vedomostí, taktiky a náhody zabezpečuje, že každá partia je trochu iná.
Veľkou výhodou hry je jej univerzálnosť. Mnohé vedomostné hry sú určené buď výlučne dospelým, alebo naopak iba deťom. Futbalové majstrovstvá sveta dokážu osloviť obe skupiny súčasne. Vďaka rozdeleniu otázok podľa veku si ju môžu zahrať rodičia s deťmi, súrodenci, starí rodičia s vnukmi alebo skupina futbalových nadšencov.
Hra je určená pre dvoch až šiestich hráčov, prípadne pre dva tímy. Pri tímovej hre môžu hráči spolu diskutovať o odpovediach, čo prináša ďalší rozmer zábavy a spolupráce.
Čo je v balení hry?
V krabici nájdete hrací plán v podobe futbalového ihriska, dve hracie figúrky, kartičky s otázkami pre deti aj dospelých, kartičky ŠANCA a prehľadné pravidlá. Celkovo hra obsahuje stovky otázok, takže len tak rýchlo neomrzí.
Zaujímavosťou je, že otázky zahŕňajú aj témy súvisiace so Slovenskom a bývalým Československom na svetových šampionátoch. Slovenskí hráči tak nebudú odkázaní iba na svetové futbalové veľmoci, ale stretnú sa aj s momentmi, ktoré sú blízke domácim fanúšikom.
Ak patríte medzi ľudí, ktorí počas majstrovstiev sveta sledujú každý zápas, táto hra je pre vás takmer povinnou výbavou. Rovnako dobre však poslúži aj rodinám, ktoré hľadajú spoločenskú hru spájajúcu zábavu s poznaním.
Futbalové majstrovstvá sveta nie sú len o správnych odpovediach. Sú o spoločných chvíľach, debatách, prekvapivých faktoch a emóciách, ktoré pripomínajú skutočný futbalový zápas.
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