 Z domova

05. marca 2026

Pellegrini rozhodol, ako potrestá Pavla Gašpara. Nehodu podľa spisu nezavinil, dostane však zrážku zo mzdy – VIDEO


Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za ...



68517a83aee9d359652480 676x451 5.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15 percent na dobu jedného mesiaca.

Nehodu nezavinil


Ako povedal na štvrtkovom brífingu, zo spisu k nehode vyplýva, že Gašpar ju nezavinil. Prekročil však maximálnu povolenú rýchlosť, keďže išiel rýchlosťou 54 kilometrov za hodinu. Bežný občan by podľa hlavy štátu dostal za takýto priestupok blokovú pokutu vo výške 50 eur.

„Je potrebné klásť vyššie nároky na verejných funkcionárov,“ skonštatoval prezident. Doplnil, že Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje. „Nemieni využiť žiadny opravný prostriedok,“ zdôraznil Pellegrini.

Prezident tiež pripomenul, že voči Gašparovi mal v tejto súvislosti v rámci disciplinárneho konania štyri možnosti. Buď mu uložiť pokarhanie, zrážku zo mzdy vo výške 15 percent na dobu maximálne tri mesiace, uložiť mu zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Zdôraznil však, že Gašpar nebol vinníkom a pri nehodne neutrpel nikto zranenia. „Ako prezident sa musím držať čisto faktov alebo dôkazov,“ uviedla hlava štátu.

Disciplinárne stíhanie


Popri spise k nehode Pellegrini podľa vlastných slov dostal aj podnet na disciplinárne stíhanie šéfa SIS od opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). Ten sa okrem samotnej nehody týkal napríklad aj tetovania postavy v filmu Krstný otec, ktoré má Gašpar na predlaktí alebo skutočnosti, že športové auto Dodge Challenger, na ktorom havaroval, nemal uvedené v majetkovom priznaní.

Gašpar sa podľa Pellegriniho ku všetkým skutočnostiam vyjadril. Ak auto navyše používal v roku 2025, je povinný ho uviesť v majetkom priznaní, ktorá sa podáva do konca marca tohto roku.


Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou,“ uviedol po nehode riaditeľ SIS.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rozhodol, ako potrestá Pavla Gašpara. Nehodu podľa spisu nezavinil, dostane však zrážku zo mzdy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

