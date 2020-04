Na Slovensko sa chcú vrátiť tisícky ľudí, štátny tajomník Klus to už nenazýva repatriáciou

Nechceli skončiť v povinnej karanténe

Lehota nespĺňa účinok

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Už to nevoláme repatriáciou, ale návratovou politikou. Povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus (nom. SaS). Rezort diplomacie ešte stále eviduje približne 2-tisíc žiadostí o repatriáciu, najviac v Spojenom kráľovstve.„Už to nevoláme repatriáciou, ale návratovou politikou, pretože mnoho z tých ľudí nie je v núdzi a niektorí nás dokonca požiadali, či by sme im nevedeli pomôcť s cestou naspäť,“ začal Klus. Na Slovensko sa chce vrátiť približne ešte 2-tisíc ľudí.Povedal tiež, že veľa ľudí, pri cestách z Francúzska a Švajčiarska odmietlo nastúpiť do autobusov, pretože nechceli skončiť v povinnej štátnej karanténe, prípadne im prekážalo, že si so sebou nemôžu zobrať domáceho miláčika."Z Veľkej Británie evidujeme najviac žiadostí, a to 1 200. No posledný let vládnym špeciálom sa nám nepodarilo naplniť, čo svedčí o tom, že tam možno nie je až taká núdza občanov,“ povedal Klus s tým, že väčšina ľudí, ktorí žiadajú o repatriáciu z Británie tam žijú dlhodobo.Na Slovensko sa podarilo repatriovať celkovo 550 občanov s pomocou iných krajín z toho 340 vďaka Českej republike a 370 ľudí pomohlo repatriovať Slovensko. Na krízovom štábe chce otvoriť otázku povinného testovania pendlerov.„Môj osobný názor je, že tá lehota 30 dní nespĺňa ten účinok, ktorý by mala mať, a preto je podľa mňa na mieste zvážiť iné možnosti,“ uzavrel Klus.