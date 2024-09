Na slovenskom trhu práce je momentálne viac pracovných ponúk ako záujemcov o zamestnanie

Hlavný hnací motor pri zmene

25.9.2024 (SITA.sk) - Na slovenskom trhu práce je momentálne viac pracovných ponúk než záujemcov o zamestnanie. Až 75 % ľudí si dokáže nájsť novú prácu jednoducho a rýchlo, a takmer 90 % zamestnávateľov plánuje zvýšiť mzdy.Vyplýva to z Mzdového prieskumu 2024 personálnej agentúry Grafton , ktorý mapoval finančné ohodnotenie 360 pracovných pozícií vo ôsmich segmentoch a vo všetkých regiónoch Slovenska.„Výsledky prieskumu sú pozitívne, nezamestnanosť je rekordne nízka a mzdy rastú. Zamestnávatelia plánujú prijímať nových ľudí alebo aspoň udržať súčasný počet zamestnancov,“ uviedol Martin Malo , riaditeľ Grafton Slovakia Malo tiež upozornil na výzvy, ktorým budú zamestnávatelia čeliť, ako sú nedostatok pracovníkov, zvýšená fluktuácia, odchody do dôchodku, stav verejných financií a rast minimálnej mzdy. Zvýšená fluktuácia, ktorá postihuje dve tretiny firiem, núti zamestnávateľov zvyšovať mzdy a ponúkať finančné aj nefinančné benefity.„Peniaze sú dnes hlavný hnací motor pri zmene zamestnania. Uchádzači kladú dôraz na výšku mzdy a finančné benefity,“ vysvetľuje Malo. Nedostatok domácej pracovnej sily sa zamestnávatelia snažia riešiť prostredníctvom zahraničných pracovníkov.Tento rok už na Slovensku pracuje viac ako 107-tisíc cudzincov. Martin Malo uviedol, že bez ďalšej podpory zamestnávania cudzincov bude funkčnosť niektorých odvetví ohrozená. Prieskum tiež priniesol informácie o mzdách v jednotlivých odvetviach. V IT sektore mzdy dosiahli svoju hornú hranicu, no firmy sa snažia uchádzačov prilákať benefitmi.Vývojári v rôznych programovacích jazykoch zarábajú od 2 200 do 4 tisíc eur, zatiaľ čo mzdy testerov sú nižšie, začínajú od 1 500 eur. Záujem je najmä o juniorské IT pozície, ako testeri či administrátori. V sektore výroby a inžinieringu mzdy rastú.Napríklad CNC operátori zarábajú od 1 700 do 2 tisíc eur, na východe Slovenska od 1 100 do 1 700 eur. Firmy ponúkajú benefity ako príspevky na dopravu a možnosti práce z domu pre manažérov.Obchod, retail a marketing zápasia s nedostatkom technických predajcov. Na asistentov predaja a predavačov mzdy začínajú od tisíc eur, v Bratislave od 1 100 eur.V segmente bankovníctva sa počet pracovných miest znižuje, na regionálnej úrovni sa mzdy pohybujú okolo celoslovenského priemeru, najvyššie mzdové ohodnotenie majú manažérske pozície s platom do 7 tisíc eur mesačne. Celý prieskum bol realizovaný počas tretieho štvrťroka 2024 vo všetkých krajoch SR a odráža mzdy vrátane variabilných zložiek, okrem ročných bonusov manažérov a príplatkov za nadčasy.