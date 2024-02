Nominácie na ceny Radio_Head Awards 2024: Najviac ich má spevák Vojtik

Rádio_FM zverejnilo finalistov cien Radio_Head Awards za rok 2023. V nomináciách sa najčastejšie skloňuje Vojtik. Mladý spevák, ktorý sa vlani zviditeľnil pesničkou Detviansky sen môže získať až štyri ceny. Okrem Skladby roka sa dostal aj medzi finalistov v kategóriách Album roka, Album roka / Cena novinárov a Debut roka.

K favoritom tohto ročníka Radio_Head Awards sa s tromi nomináciami zaradil aj Denis Bango so svojím projektom Fvck_Kvlt.

V druhom kole sa dá hlasovať do 25. februára, víťazky a víťazov cien RHA vyhlásia 15. marca.

RADIO_HEAD AWARDS 2023 – Prehľad nominácií

Album roka

Fvck_Kvlt – CIG​Á​N

Katarzia – Šťastné dieťa

Meowlau x Val – Daydream

The Curly Simon – Zvláštny svet

Vojtik – Kvety z Podpoľania

Skladba roka

Berlin Manson X FVLCRVM – Hotel Kyjev

Billy Barman – Karamel

Lash & Grey – Come and get it

The Curly Simon – Letní blázni (feat. Jana Kirschner)

Vojtik – Detviansky sen

Debut roka

Andreas Imrich – Kvety bledých nocí

Meowlau x Val – Daydream

Neraev – Who’s Irene

Vojtik – Kvety z Podpoľania

Waterbased – Silent Regions

Objav roka

Erik Šulc

Greta Pogany

Julie Nox

Stroje

The Nosebleeds

NOMINÁCIE V POROTCOVSKÝCH KATEGÓRIÁCH

Album roka / Novinárske ocenenie

Adela Mede – Ne Lépj a Virágra

Boy Wonder – Single Player

Fvck_Kvlt – CIG​Á​N

Le Payaco – Vidíme sa

Vojtik – Kvety z Podpoľania

Elektronická hudba

Entita – Night Drive

Fvck_Kvlt – CIG​Á​N

Meowlau x Val – Daydream

Neraev – Who’s Irene

Taomi – Echinacea

Folková hudba

Archívny Chlapec – Bella Macchina

Katarína Koščová & Daniel Špiner – Krehkosť

Katarzia – Šťastné dieťa

Slniečko – Majte nás radi

Terrible 2s – Dotýkať sa oblakov

Hard & Heavy

Acid Force – World Targets in Megadeaths

Adacta – Dno

Doomas – R’lyeh

IONS – Counterintuitive

Lunatic Gods – Vresovrenie

World Music

Folk&Bass Orchestra a Ženy z Muzičky – Folk&Bass Orchestra a Ženy z Muzičky

Hrdza – Čo mi je, to mi je

Lada – Všelijake kvety

Ondro a kamaráti – Pod obločkom

SĽUK – Pašie – Príbeh o človeku a zemi

Jazzová hudba

Alan Bartuš – Born In Millennium

Lukáš Oravec Orchestra – The Sun

Lukáš Oravec Quartet – Hope

Nikolaj Nikitin – Normal

Sisa Michalidesová – Drops of Me

Klasická hudba

Adrián Demoč – Neha (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava, Ostrava New Orchestra, Petr Kotik)

Ladislav Fanzowitz – Ernő Dohnányi: Piano Concertos Nos. 1 & 2 (Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller)

Milan Paľa, Katarína Paľová – Roman Berger: Adagio

Solamente Naturali – Musica Nitriensis

Viera Janárčeková – Dotyk

Experimentálna hudba

Adela Mede – Ne Lépj a Virágra

Line Gate – Trap

Miroslav Tóth – Nemiesta

Monika Šubrtová – TOON

Slávo Krekovič – Uncanny Canyon