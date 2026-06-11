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Na Slovensku je Kaufland online trhovisko úspešné: Vstupuje aj na holandský a španielsky trh
Za tri roky pôsobenia na Slovensku si Kaufland online trhovisko dokázalo vybudovať pozíciu jednej z najsilnejších e-commerce platforiem. V európskej expanzii však pokračuje, už koncom leta sa ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Za tri roky pôsobenia na Slovensku si Kaufland online trhovisko dokázalo vybudovať pozíciu jednej z najsilnejších e-commerce platforiem.
V európskej expanzii však pokračuje, už koncom leta sa rozšíri aj do Holandska a Španielska.
Odkedy Kaufland online trhovisko pred tromi rokmi vstúpilo na slovenský trh, zaznamenalo výrazný rast a stalo sa jednou z najväčších a najobľúbenejších online platforiem na Slovensku. Ponúka vyše 16 miliónov produktov od viac než 6 000 registrovaných predajcov a mesačne ju navštívi približne 2,2 milióna zákazníkov.
Len za posledných desať mesiacov sa sortiment Kaufland online trhoviska rozrástol o 68 %. Najväčší záujem zákazníkov dlhodobo registruje v kategóriách záhrada, chovateľské potreby a tovar pre domácich majstrov, ktoré spolu tvoria až 28 % z celkového obratu. Medzi najrýchlejšie rastúce produkty patria bežecké pásy, ktorých predaj v porovnaní s minulým rokom vzrástol o vyše 250 %, mobilné telefóny s medziročným nárastom približne 138 % a robotické vysávače, ktoré si oproti vlaňajšku polepšili o takmer 48 %.
"Teší nás, že zákazníci si značku Kaufland spájajú nielen s každodennými nákupmi v našich predajniach, ale čoraz viac aj s online nakupovaním. Kaufland online trhovisko sa pre mnohých obyvateľov Slovenska stáva prvou voľbou najmä vtedy, ak hľadajú sortiment z kategórie záhrada, výrobky pre domácich majstrov či potreby do domácnosti," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Práve vďaka našej aplikácii Kaufland a vernostnému programu Kaufland Card sme jednou z mála firiem v Európe, ktoré spájajú kamenné obchody s online trhoviskom a prinášajú tak zákazníkom výhody pri nákupoch v predajniach aj prístup k miliónom produktov dostupných online. Zároveň zákazníci môžu zbierať a aj uplatniť vernostné body v Kaufland Card nielen pri nákupe v našej sieti kamenných obchodov, ale aj online. Navyše pri online nákupoch na nich čakajú aj exkluzívne kupóny na zľavy."
Platforma Kaufland.sk zaznamenala na Slovensku medziročný nárast objemu predaného tovaru (GMV- Gross Merchandise Value) o 10 %. Dynamicky rásť sa jej darí aj na medzinárodnej úrovni, kde si postupne upevňuje svoju pozíciu významného hráča v e-commerce. Naprieč všetkými krajinami, v ktorých Kaufland online trhovisko pôsobí, dosiahlo celkový rast GMV 11,9 %. Priemerný rast európskeho e-commerce sa pritom pohybuje na úrovni 6,9 %.
Ďalším významným krokom bude jeho vstup na trhy v Španielsku a Holandsku, ktorý je naplánovaný na koniec leta. Kaufland online trhovisko tak rozšíri svoje pôsobenie už na deväť európskych krajín, čím sa stane najväčšou medzinárodnou sieťou online trhovísk v Európe. Zákazníkom to prinesie ešte širšiu ponuku tovaru a slovenským predajcom aj ďalšie príležitosti na rozšírenie predaja v zahraničí.
"Naše online trhovisko úspešne rastie na Slovensku, aj vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Tento pozitívny vývoj využívame na vytvorenie silnej európskej alternatívy voči globálnym e-commerce gigantom. Súčasnú situáciu v online obchode mnohí predajcovia aj zákazníci vnímajú skepticky, preto hľadajú konkurencieschopné riešenie. My im ponúkame alternatívu, ktorá vznikla v Európe a je prispôsobená potrebám európskeho trhu," zdôrazňuje Michal Dendeš.
Základom tejto medzinárodnej expanzie je komplexné riešenie Kaufland online trhoviska. Predajcom stačí jediná registrácia na to, aby mohli vstúpiť na všetky online trhoviská a ponúkať tu svoje výrobky. Správu produktov, objednávok aj ponúk zabezpečuje jeden centrálny systém. Môžu tak osloviť až 220 miliónov potenciálnych zákazníkov naprieč Európou.
Kaufland zároveň obchodníkom poskytuje bezplatné služby, ktoré výrazne uľahčujú vstup na zahraničné trhy. Patrí medzi ne automatizovaný preklad produktových informácií, zákazníckych požiadaviek a právnych textov, ale aj podpora spracovania platieb v miestnych menách či zákaznícka podpora v jazyku danej krajiny. Viac než 15- tisíc predajcov, ktorí už prostredníctvom tejto platformy ponúkajú svoje výrobky na medzinárodných trhoch, tak získava ideálne podmienky pre rýchly rast.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku je Kaufland online trhovisko úspešné: Vstupuje aj na holandský a španielsky trh © SITA Všetky práva vyhradené.
V európskej expanzii však pokračuje, už koncom leta sa rozšíri aj do Holandska a Španielska.
Odkedy Kaufland online trhovisko pred tromi rokmi vstúpilo na slovenský trh, zaznamenalo výrazný rast a stalo sa jednou z najväčších a najobľúbenejších online platforiem na Slovensku. Ponúka vyše 16 miliónov produktov od viac než 6 000 registrovaných predajcov a mesačne ju navštívi približne 2,2 milióna zákazníkov.
Len za posledných desať mesiacov sa sortiment Kaufland online trhoviska rozrástol o 68 %. Najväčší záujem zákazníkov dlhodobo registruje v kategóriách záhrada, chovateľské potreby a tovar pre domácich majstrov, ktoré spolu tvoria až 28 % z celkového obratu. Medzi najrýchlejšie rastúce produkty patria bežecké pásy, ktorých predaj v porovnaní s minulým rokom vzrástol o vyše 250 %, mobilné telefóny s medziročným nárastom približne 138 % a robotické vysávače, ktoré si oproti vlaňajšku polepšili o takmer 48 %.
"Teší nás, že zákazníci si značku Kaufland spájajú nielen s každodennými nákupmi v našich predajniach, ale čoraz viac aj s online nakupovaním. Kaufland online trhovisko sa pre mnohých obyvateľov Slovenska stáva prvou voľbou najmä vtedy, ak hľadajú sortiment z kategórie záhrada, výrobky pre domácich majstrov či potreby do domácnosti," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Práve vďaka našej aplikácii Kaufland a vernostnému programu Kaufland Card sme jednou z mála firiem v Európe, ktoré spájajú kamenné obchody s online trhoviskom a prinášajú tak zákazníkom výhody pri nákupoch v predajniach aj prístup k miliónom produktov dostupných online. Zároveň zákazníci môžu zbierať a aj uplatniť vernostné body v Kaufland Card nielen pri nákupe v našej sieti kamenných obchodov, ale aj online. Navyše pri online nákupoch na nich čakajú aj exkluzívne kupóny na zľavy."
Prostredníctvom expanzie do Španielska a Holandska sa Kaufland online trhovisko stáva najväčšou sieťou online trhovísk v Európe
Platforma Kaufland.sk zaznamenala na Slovensku medziročný nárast objemu predaného tovaru (GMV- Gross Merchandise Value) o 10 %. Dynamicky rásť sa jej darí aj na medzinárodnej úrovni, kde si postupne upevňuje svoju pozíciu významného hráča v e-commerce. Naprieč všetkými krajinami, v ktorých Kaufland online trhovisko pôsobí, dosiahlo celkový rast GMV 11,9 %. Priemerný rast európskeho e-commerce sa pritom pohybuje na úrovni 6,9 %.
Ďalším významným krokom bude jeho vstup na trhy v Španielsku a Holandsku, ktorý je naplánovaný na koniec leta. Kaufland online trhovisko tak rozšíri svoje pôsobenie už na deväť európskych krajín, čím sa stane najväčšou medzinárodnou sieťou online trhovísk v Európe. Zákazníkom to prinesie ešte širšiu ponuku tovaru a slovenským predajcom aj ďalšie príležitosti na rozšírenie predaja v zahraničí.
"Naše online trhovisko úspešne rastie na Slovensku, aj vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Tento pozitívny vývoj využívame na vytvorenie silnej európskej alternatívy voči globálnym e-commerce gigantom. Súčasnú situáciu v online obchode mnohí predajcovia aj zákazníci vnímajú skepticky, preto hľadajú konkurencieschopné riešenie. My im ponúkame alternatívu, ktorá vznikla v Európe a je prispôsobená potrebám európskeho trhu," zdôrazňuje Michal Dendeš.
Základom tejto medzinárodnej expanzie je komplexné riešenie Kaufland online trhoviska. Predajcom stačí jediná registrácia na to, aby mohli vstúpiť na všetky online trhoviská a ponúkať tu svoje výrobky. Správu produktov, objednávok aj ponúk zabezpečuje jeden centrálny systém. Môžu tak osloviť až 220 miliónov potenciálnych zákazníkov naprieč Európou.
Kaufland zároveň obchodníkom poskytuje bezplatné služby, ktoré výrazne uľahčujú vstup na zahraničné trhy. Patrí medzi ne automatizovaný preklad produktových informácií, zákazníckych požiadaviek a právnych textov, ale aj podpora spracovania platieb v miestnych menách či zákaznícka podpora v jazyku danej krajiny. Viac než 15- tisíc predajcov, ktorí už prostredníctvom tejto platformy ponúkajú svoje výrobky na medzinárodných trhoch, tak získava ideálne podmienky pre rýchly rast.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku je Kaufland online trhovisko úspešné: Vstupuje aj na holandský a španielsky trh © SITA Všetky práva vyhradené.
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