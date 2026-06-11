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11. júna 2026

Opozícia podáva návrh na odvolanie Migaľa, hovorí o najpredraženejšom obchode v histórii slovenského IT – VIDEO


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Odvolávanie portál slovensko.sk

Za vlád Smeru sa vytvorila skupina vyvolených, ktorí profitovali z miliardovej korupcie, pričom ich nezaujíma kvalita poskytovaných služieb, dodal Hargaš.



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hargas 676x447 11.6.2026 (SITA.sk) - Za vlád Smeru sa vytvorila skupina vyvolených, ktorí profitovali z miliardovej korupcie, pričom ich nezaujíma kvalita poskytovaných služieb, dodal Hargaš.


Progresívne Slovensko spolu so stranami SaS, KDH, Za ľudí a Demokrati predložili návrh na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa. Podnet je motivovaný obavami z predražených a nepotrebných zmlúv týkajúcich sa vládneho portálu slovensko.sk.

Zneužívanie verejných prostriedkov


Líder zmeny v doprave a informatizácii Ján Hargaš zdôraznil, že kvalitné IT projekty môžu zlepšiť vzťah občanov k štátu a zjednodušiť im život. Poukázal však na negatívne javy, akými sú korupcia a zneužívanie verejných prostriedkov v tejto oblasti.

Za vlád Smeru sa vytvorila skupina vyvolených, ktorí profitovali z miliardovej korupcie, pričom ich nezaujíma kvalita poskytovaných služieb. Títo ľudia pravidelne unikajú spravodlivosti, čo je neprijateľné. Som odhodlaný bojovať proti korupcii a priniesť občanom digitálne služby, na ktoré môžeme byť hrdí,“ vyhlásil Hargaš.

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Opozičné strany tak robia prvý krok pri snahe o odstránenie korupcie a zlepšenie IT služieb v štáte podaním návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi. Hargaš kritizoval najmä plánované platby vo výške 93 miliónov eur za produkty a služby, ktoré štát už vlastní alebo nepotrebuje, a upozornil, že tieto peniaze budú v prospech firiem dlhodobo zneužívajúcich informatizáciu.

Najpredraženejší obchod v histórii slovenského IT


Politici často nechávajú po sebe pomníky v podobe projektov, no čo je pomníkom Migaľa? Najzbytočnejší a zároveň najpredraženejší obchod v histórii slovenského IT," dodal Hargaš.

Zároveň vyzval koaličné strany, aby využili možnosť zastaviť ministra, pričom osobitne apeloval na poslancov strany Hlas, ktorá Migaľa do politiky uviedla. Pýta sa ich, či uprednostnia investície do opráv ciest či chodníkov vo svojich regiónoch pred pochybne nastavenými IT zákazkami.

Podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ministra Migaľa je prejavom snahy opozície zamedziť ďalším škodlivým nákladom v oblasti informatizácie a zlepšiť transparentnosť a efektívnosť verejných služieb na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia podáva návrh na odvolanie Migaľa, hovorí o najpredraženejšom obchode v histórii slovenského IT – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Odvolávanie portál slovensko.sk
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