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11. júna 2026
Irán vyhlásil Hormuzský prieliv za úplne uzavretý až do odvolania
Teherán zdôvodňuje krok americkými útokmi, opatrenie môže zasiahnuť svetový obchod s ropou a plynom.
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Irán vo štvrtok oficiálne potvrdil úplné uzavretie Hormuzského prielivu na neurčitý čas. Oznámila to novovytvorená iránska Správa pre prieliv v Perzskom zálive po tom, ako podobný krok v noci avizovali Revolučné gardy.
„Vzhľadom na napätie spôsobené agresiou amerických síl v regióne a oznámenie iránskych ozbrojených síl z minulej noci bude Hormuzský prieliv až do odvolania uzavretý,“ uviedla správa vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.
Úrad zároveň vyzval prevádzkovateľov plavidiel, ktorým už boli vydané povolenia na tranzit, aby vyčkali na ďalšie pokyny.
Eskalácia konfliktu
Rozhodnutie prichádza po ďalšej eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe krajiny si v posledných dňoch vymieňajú útoky po tom, ako americké sily zasiahli viaceré iránske vojenské ciele a Teherán následne zaútočil na americké základne v oblasti Perzského zálivu.
Nenahraditeľná trasa
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie strategické námorné trasy na svete. Spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom a za bežných okolností ním prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a významná časť exportu skvapalneného zemného plynu.
Akékoľvek obmedzenie dopravy v tejto oblasti má preto okamžitý vplyv na ceny energií a globálne finančné trhy.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán vyhlásil Hormuzský prieliv za úplne uzavretý až do odvolania © SITA Všetky práva vyhradené.
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