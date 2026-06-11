Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. júna 2026

Irán vyhlásil Hormuzský prieliv za úplne uzavretý až do odvolania


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Teherán zdôvodňuje krok americkými útokmi, opatrenie môže zasiahnuť svetový obchod s ropou a plynom.



Zdieľať
iran_war_strait_of_hormuz_3_559 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Teherán zdôvodňuje krok americkými útokmi, opatrenie môže zasiahnuť svetový obchod s ropou a plynom.

Irán vo štvrtok oficiálne potvrdil úplné uzavretie Hormuzského prielivu na neurčitý čas. Oznámila to novovytvorená iránska Správa pre prieliv v Perzskom zálive po tom, ako podobný krok v noci avizovali Revolučné gardy.


„Vzhľadom na napätie spôsobené agresiou amerických síl v regióne a oznámenie iránskych ozbrojených síl z minulej noci bude Hormuzský prieliv až do odvolania uzavretý,“ uviedla správa vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.


Úrad zároveň vyzval prevádzkovateľov plavidiel, ktorým už boli vydané povolenia na tranzit, aby vyčkali na ďalšie pokyny.



Eskalácia konfliktu


Rozhodnutie prichádza po ďalšej eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe krajiny si v posledných dňoch vymieňajú útoky po tom, ako americké sily zasiahli viaceré iránske vojenské ciele a Teherán následne zaútočil na americké základne v oblasti Perzského zálivu.



Nenahraditeľná trasa


Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie strategické námorné trasy na svete. Spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom a za bežných okolností ním prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a významná časť exportu skvapalneného zemného plynu.


Akékoľvek obmedzenie dopravy v tejto oblasti má preto okamžitý vplyv na ceny energií a globálne finančné trhy.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Irán vyhlásil Hormuzský prieliv za úplne uzavretý až do odvolania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na Slovensku je Kaufland online trhovisko úspešné: Vstupuje aj na holandský a španielsky trh
<< predchádzajúci článok
Najnovší prieskum je šokom pre KDH. Vyhral by voľby Smer-SD alebo Progresívne Slovensko?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 