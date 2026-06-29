Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. júna 2026

Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia


Tagy: rekordné teploty

SHMÚ hlási prekonanie historického teplotného maxima. Na Slovensku dnes podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu ...



Zdieľať
depositphotos_810776082_xl 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - SHMÚ hlási prekonanie historického teplotného maxima.


Na Slovensku dnes podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Kataríny Mikulovej padli teplotné rekordy. Bol tak prekonaný aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bola v Hurbanove nameraná teplota 40,3 stupňov Celzia.

Najvyššie teploty vzduchu boli v pondelok 29. júna podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára zaznamenané na zrážkomerných staniciach Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie - 41,0 stupňov Celzia a Štrkovec v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia. Na klimatologických staniciach SHMÚ bol zaznamenaný rekord v Mužli v okrese Nové Zámky- 40,5 stupňov Celzia. Rekord z Hurbanova z roku 2007 vyrovnali Mochovce v okrese Levice - 40,3 stupňov Celzia a Somotor v okreseTrebišov - 40,3 stupňov Celzia.

„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať," dodala Katarína Mikulová .


Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rekordné teploty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO
<< predchádzajúci článok
Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 