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29. júna 2026
Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia
Tagy: rekordné teploty
SHMÚ hlási prekonanie historického teplotného maxima. Na Slovensku dnes podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - SHMÚ hlási prekonanie historického teplotného maxima.
Na Slovensku dnes podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Kataríny Mikulovej padli teplotné rekordy. Bol tak prekonaný aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bola v Hurbanove nameraná teplota 40,3 stupňov Celzia.
Najvyššie teploty vzduchu boli v pondelok 29. júna podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára zaznamenané na zrážkomerných staniciach Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie - 41,0 stupňov Celzia a Štrkovec v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia. Na klimatologických staniciach SHMÚ bol zaznamenaný rekord v Mužli v okrese Nové Zámky- 40,5 stupňov Celzia. Rekord z Hurbanova z roku 2007 vyrovnali Mochovce v okrese Levice - 40,3 stupňov Celzia a Somotor v okreseTrebišov - 40,3 stupňov Celzia.
„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať," dodala Katarína Mikulová .
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku dnes podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Kataríny Mikulovej padli teplotné rekordy. Bol tak prekonaný aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bola v Hurbanove nameraná teplota 40,3 stupňov Celzia.
Najvyššie teploty vzduchu boli v pondelok 29. júna podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára zaznamenané na zrážkomerných staniciach Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie - 41,0 stupňov Celzia a Štrkovec v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia. Na klimatologických staniciach SHMÚ bol zaznamenaný rekord v Mužli v okrese Nové Zámky- 40,5 stupňov Celzia. Rekord z Hurbanova z roku 2007 vyrovnali Mochovce v okrese Levice - 40,3 stupňov Celzia a Somotor v okreseTrebišov - 40,3 stupňov Celzia.
„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať," dodala Katarína Mikulová .
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: rekordné teploty
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