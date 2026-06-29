Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. júna 2026

Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO


Tagy: Diplomacia Veľvyslanci

Porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie ...



Zdieľať
image 1 676x444 29.6.2026 (SITA.sk) - Porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo.


Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie slovenských zahranično-politických priorít či ďalšie smerovanie ekonomickej diplomacie patria medzi hlavné témy výročnej porady vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v Bratislave. Na trojdňové pracovné stretnutie, ktoré sa koná od 29. júna do 1. júla na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pricestovalo 75 veľvyslankýň a veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí.

Priority slovenskej diplomacie


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár uviedol, že výročná porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. „Naše veľvyslankyne a veľvyslanci sú hlasom Slovenska vo svete. Ich úlohou je presadzovať naše národnoštátne záujmy, rozvíjať politické a hospodárske vzťahy, chrániť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a posilňovať dobré meno Slovenska,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že v období dynamických geopolitických zmien je dôležité, aby slovenská diplomacia vystupovala jednotne, predvídateľne a dôsledne presadzovala priority vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie je zahraničná politika Slovenska založená na rešpektovaní medzinárodného práva, presadzovaní národnoštátnych záujmov a na presvedčení, že aj pri rozdielnych názoroch je najdôležitejší dialóg a hľadanie spoločných riešení. Na úvodnom dni porady vystúpil aj minister zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva José Manuel Albares Bueno, ktorý je na pracovnej návšteve Slovenska. So slovenskými diplomatmi diskutoval o aktuálnych globálnych výzvach a vymenil si skúsenosti zo španielskej diplomacie.

Intenzívny program


Vedúcich zastupiteľských úradov čaká trojdňový intenzívny program, v rámci ktorého sa stretnú s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Rašim a podpredsedom vlády a ministrom obrany Slovenskej republiky Robertom Kaliňákom. Diskusie sa zamerajú na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, ďalšie smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ekonomickú diplomaciu, podporu exportu či konzulárnu agendu. Osobitná pozornosť bude venovaná tiež koordinácii aktivít súvisiacich s kandidatúrou SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029.

Program porady zahŕňa aj rokovania so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom a Rastislavom Chovancom, generálnou tajomníčkou služobného úradu Miroslavou Vozáryovou a tematické okrúhle stoly, na ktorých budú diplomati analyzovať vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a hľadať nové príležitosti na posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomacia Veľvyslanci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na Slovensku padol nový teplotný rekord, v Turni nad Bodvou namerali 41 stupňov Celzia
<< predchádzajúci článok
Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 