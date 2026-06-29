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29. júna 2026
Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO
Tagy: Diplomacia Veľvyslanci
Porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo.
Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie slovenských zahranično-politických priorít či ďalšie smerovanie ekonomickej diplomacie patria medzi hlavné témy výročnej porady vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v Bratislave. Na trojdňové pracovné stretnutie, ktoré sa koná od 29. júna do 1. júla na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pricestovalo 75 veľvyslankýň a veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár uviedol, že výročná porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. „Naše veľvyslankyne a veľvyslanci sú hlasom Slovenska vo svete. Ich úlohou je presadzovať naše národnoštátne záujmy, rozvíjať politické a hospodárske vzťahy, chrániť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a posilňovať dobré meno Slovenska,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že v období dynamických geopolitických zmien je dôležité, aby slovenská diplomacia vystupovala jednotne, predvídateľne a dôsledne presadzovala priority vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády.
Podľa šéfa slovenskej diplomacie je zahraničná politika Slovenska založená na rešpektovaní medzinárodného práva, presadzovaní národnoštátnych záujmov a na presvedčení, že aj pri rozdielnych názoroch je najdôležitejší dialóg a hľadanie spoločných riešení. Na úvodnom dni porady vystúpil aj minister zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva José Manuel Albares Bueno, ktorý je na pracovnej návšteve Slovenska. So slovenskými diplomatmi diskutoval o aktuálnych globálnych výzvach a vymenil si skúsenosti zo španielskej diplomacie.
Vedúcich zastupiteľských úradov čaká trojdňový intenzívny program, v rámci ktorého sa stretnú s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Rašim a podpredsedom vlády a ministrom obrany Slovenskej republiky Robertom Kaliňákom. Diskusie sa zamerajú na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, ďalšie smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ekonomickú diplomaciu, podporu exportu či konzulárnu agendu. Osobitná pozornosť bude venovaná tiež koordinácii aktivít súvisiacich s kandidatúrou SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029.
Program porady zahŕňa aj rokovania so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom a Rastislavom Chovancom, generálnou tajomníčkou služobného úradu Miroslavou Vozáryovou a tematické okrúhle stoly, na ktorých budú diplomati analyzovať vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a hľadať nové príležitosti na posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie slovenských zahranično-politických priorít či ďalšie smerovanie ekonomickej diplomacie patria medzi hlavné témy výročnej porady vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v Bratislave. Na trojdňové pracovné stretnutie, ktoré sa koná od 29. júna do 1. júla na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pricestovalo 75 veľvyslankýň a veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí.
Priority slovenskej diplomacie
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár uviedol, že výročná porada je príležitosťou zosúladiť priority slovenskej diplomacie a hľadať spoločné odpovede na výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. „Naše veľvyslankyne a veľvyslanci sú hlasom Slovenska vo svete. Ich úlohou je presadzovať naše národnoštátne záujmy, rozvíjať politické a hospodárske vzťahy, chrániť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a posilňovať dobré meno Slovenska,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že v období dynamických geopolitických zmien je dôležité, aby slovenská diplomacia vystupovala jednotne, predvídateľne a dôsledne presadzovala priority vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády.
Podľa šéfa slovenskej diplomacie je zahraničná politika Slovenska založená na rešpektovaní medzinárodného práva, presadzovaní národnoštátnych záujmov a na presvedčení, že aj pri rozdielnych názoroch je najdôležitejší dialóg a hľadanie spoločných riešení. Na úvodnom dni porady vystúpil aj minister zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva José Manuel Albares Bueno, ktorý je na pracovnej návšteve Slovenska. So slovenskými diplomatmi diskutoval o aktuálnych globálnych výzvach a vymenil si skúsenosti zo španielskej diplomacie.
Intenzívny program
Vedúcich zastupiteľských úradov čaká trojdňový intenzívny program, v rámci ktorého sa stretnú s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Rašim a podpredsedom vlády a ministrom obrany Slovenskej republiky Robertom Kaliňákom. Diskusie sa zamerajú na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, ďalšie smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ekonomickú diplomaciu, podporu exportu či konzulárnu agendu. Osobitná pozornosť bude venovaná tiež koordinácii aktivít súvisiacich s kandidatúrou SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029.
Program porady zahŕňa aj rokovania so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom a Rastislavom Chovancom, generálnou tajomníčkou služobného úradu Miroslavou Vozáryovou a tematické okrúhle stoly, na ktorých budú diplomati analyzovať vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a hľadať nové príležitosti na posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Blanár otvoril poradu vedúcich zastupiteľských úradov, na úvod vystúpil aj španielsky minister – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diplomacia Veľvyslanci
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