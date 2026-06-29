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29. júna 2026
V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO
Polícia vyšetruje ďalšie okolnosti tragédie. Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok popoludní utopil 25-ročný muž. Tragická udalosť sa stala po 15:00. Ako informovala prešovská ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje ďalšie okolnosti tragédie.
Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok popoludní utopil 25-ročný muž. Tragická udalosť sa stala po 15:00. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa išiel kúpať v časti určenej na vlastnú zodpovednosť.
Z doposiaľ nezistených príčin sa však pod vodou dostal do problémov a utopil sa. „Napriek snahe záchranárov sa mladého muža nepodarilo zachrániť,“ uviedla polícia, ktorá sa okolnosťami tragickej udalosti zaoberá.
Zdroj: SITA.sk - V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok popoludní utopil 25-ročný muž. Tragická udalosť sa stala po 15:00. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa išiel kúpať v časti určenej na vlastnú zodpovednosť.
Z doposiaľ nezistených príčin sa však pod vodou dostal do problémov a utopil sa. „Napriek snahe záchranárov sa mladého muža nepodarilo zachrániť,“ uviedla polícia, ktorá sa okolnosťami tragickej udalosti zaoberá.
Zdroj: SITA.sk - V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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