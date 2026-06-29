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29. júna 2026

V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO


Tagy: Tragédia Utopenie

Polícia vyšetruje ďalšie okolnosti tragédie. Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok popoludní utopil 25-ročný muž. Tragická udalosť sa stala po 15:00. Ako informovala prešovská ...



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image 4 1 676x444 29.6.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje ďalšie okolnosti tragédie.


Pri kúpaní v multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok popoludní utopil 25-ročný muž. Tragická udalosť sa stala po 15:00. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa išiel kúpať v časti určenej na vlastnú zodpovednosť.

Z doposiaľ nezistených príčin sa však pod vodou dostal do problémov a utopil sa. „Napriek snahe záchranárov sa mladého muža nepodarilo zachrániť,“ uviedla polícia, ktorá sa okolnosťami tragickej udalosti zaoberá.

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Zdroj: SITA.sk - V multifunkčnom areáli v Levoči sa utopil 25-ročný muž, kúpal sa v časti na vlastnú zodpovednosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragédia Utopenie
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