Trump privítal dohodu medzi Ruskom a Tureckom o kurdských bojovníkoch

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v stredu dohodu medzi Ruskom a Tureckom o odsune kurdských bojovníkov zo sýrsko-tureckej hranice. Dohodu nazval veľkým úspechom, informovala agentúra AFP.Trump čelil kritike za to, že neočakávane stiahol americké jednotky zo severu Sýrie, čím pripravil Turecku cestu na začatie ofenzívy proti Kurdom — americkým spojencom v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát.napísal Trump na Twitteri. Zároveň avizoval, že o 17.00 h SELČ bude mať vyhlásenie k tejto veci v Bielom dome.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po utorňajšej schôdzke so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v čiernomorskom letovisku Soči oznámil, že Turecko a Rusko budú spoločne hliadkovať na severe Sýrie.Na spoločnej tlačovej konferencii Erdogan ďalej uviedol, že kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) majú ďalších 150 hodín na to, aby opustili zónu, ktorá siaha od tureckej hranice 30 kilometrov do hĺbky sýrskeho územia.uviedol Erdogan, ktorého citovala agentúra TASS.