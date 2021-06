Na Slovensku sa testuje nový prístup k súdnym sporom s deťmi, do konca roka by mal byť na všetkých súdoch

Kolíkovú mrzia spory s deťmi

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) Nadácia Zastavme korupciu už rok spolupracujú na zavádzaní nového prístupu k súdnym sporom s maloletými. Pilotne ho testuje deväť okresných a tri krajské súdy na Slovensku. Orientovaný je na motiváciu rodičov k spolupráci a zapojenie odborníkov do tvorby trvanlivej rodičovskej dohody.Podľa rezortu spravodlivosti to môže byť jeden z faktorov, prečo sa za posledné dva roky na prešovskom okresnom súde skrátila doba konania rodinných vecí s maloletými deťmi o štyri mesiace. Účastníci tam majú najneskôr do pol roka v rukách dohodu a rozhodnutie súdu. Počet odvolaní vo veciach starostlivosti o maloletých sa tam za dva roky znížil o tretinu.Na bratislavskom okresnom súde V. sa konanie o výkon rozhodnutia v poručenskej agende skrátilo z vyše roka na okolo osem mesiacov. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.Nová metodika takzvaného multidisciplinárneho prístupu v poručenskej agende by mala byť do konca roka 2021 implementovaná na všetkých súdoch, ktoré riešia rodinnoprávne spory.„Je mi ľúto každého sporu, ktorý súvisí s dieťaťom, pretože najväčší náklad to znamená práve pre toho malého nevinného človeka. Je preto veľmi dôležité, aby rodičia, ktorí sú v spore, dobre rozumeli, čo znamená celé súdne konanie a aj keď sa rozhodnutie súdu javí ako jediná možnosť, aby ešte pred tým predsa len využili aj iné možnosti, napríklad mediátora či psychológa. Ukazuje sa, že toto ešte vo veľa prípadoch nie je v plnosti využívané, preto chceme v maximálnej miere umožniť, aby sa realizoval multidisciplinárny prístup v praxi,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Zároveň je podľa ministerky dôležité, aby na Slovensku boli špecializovaní sudcovia, ktorí rozhodujú len rodinnú agendu. Slúžiť by k tomu mala reorganizácia súdnej mapy, na ktorej rezortu spravodlivosti pracuje.„Každá inovácia potrebuje postojový posun a nové zručnosti. Potrebujeme prijať, že rozvod a rozchod nie je boj, ale príprava na novú fázu rodičovstva a že je dôležité nielen to, čo sudca či sudkyňa hovorí, ale aj ako to hovorí a z akého miesta a nakoľko sú rodičia podporení k tvorbe svojej rodičovskej dohody. Len tak zmenšíme priestor na korupciu pri rozvodoch,” povedala Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu.Ako vysvetlilo MS SR, multidisciplinárny prístup k rozvodom s maloletými deťmi znamená orientáciu na spolupracujúcich rodičov, čím sa zužuje priestor pre korupciu a znižuje sa čas vybavenia veci. Na súdoch pôsobí špecializovaný odborník, ktorý koordinuje prvý kontakt s rodičmi a prepája ich na ďalšie profesie, ako sú mediátori a psychológovia.Sudca či sudkyňa svojou autoritou a komunikačnými zručnosťami podporuje proces, ktorého cieľom je čo najskoršie prebratie zodpovednosti za zdieľané rodičovstvo bez ohľadu na často náročný stav končiaceho sa manželstva.