Sulík sa zúčastní referenda o predčasných voľbách, poslanci SaS majú právo sa slobodne rozhodnúť

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade účasti poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) na referende o predčasných voľbách ide o ich legitímne právo slobodne sa rozhodnúť, či sa na ňom zúčastnia, alebo nie. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca liberálov Ondrej Šprlák Predseda SaS Richard Sulík sa v nedeľu 27. júna v relácii televízie Markíza Na telo vyjadril, že on sám sa na referende zúčastní, pretože ho považuje za legitímny nástroj.„Išlo o osobný názor predsedu SaS Richarda Sulíka. Zároveň platí, že strana SaS považuje referendum za nástroj priamej demokracie," doplnil Šprlák v stanovisku.Sulík 8. apríla na tlačovej konferencii uviedol, že SaS je stranou, ktorá si ctí priamu demokraciu. Ak bude referendum o predčasných voľbách úspešné a vyvstanú z neho konkrétne záväzky alebo rozhodnutia, SaS to bude rešpektovať.Doplnil, že ak je referendum úspešné, tak poslanci Národnej rady SR (NR SR) to musia ešte odhlasovať. Poslanci za SaS podľa jeho slov odhlasujú to, čo ľudia v referende povedia, že chcú mať.Petičný výbor odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, ktorá obsahuje viac ako 600-tisíc podpisov, v podateľni Prezidentského paláca 3. mája.Prezidentka Zuzana Čaputová následne v polovici mája požiadala Ústavný súd SR , aby posúdil, či predmet navrhovaného referenda je, alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Ústavný súd SR má na rozhodnutie 60 dní.