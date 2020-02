Na Slovensku sa zrejme zavedie otcovská dovolenka, viaceré politické strany to majú v pláne

Nová dávka zo sociálneho poistenia

Materská alebo práca

Rovnováha medzi pracovným a súkromným

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Po februárových parlamentných voľbách sa na Slovensku zrejme zavedie otcovská dovolenka po narodení dieťaťa. Tento zámer má vo svojom programe viacero politických strán, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov v nachádzajúcich voľbách. Strany sa nezhodujú len v tom, koľko dní má otcovská dovolenka trvať."Zavedieme otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa počas 14 pracovných dní s nárokom na 75 % zo mzdy," uviedla pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková. Otcovskú dovolenku navrhuje zaviesť aj KDH . "Presadíme jeden týždeň dovolenky len pre otca navyše po narodení dieťaťa, do 6 týždňov po pôrode," povedala pre agentúru SITA členka predsedníctva KDH Eva Grey.S otcovskou dovolenkou sa stotožňuje aj koalícia PS Spolu . "Zavedieme otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa ako novú dávku zo sociálneho poistenia," informoval agentúru SITA garant koalície PS/Spolu pre sociálnu a rodinnú politiku Jozef Mihál.Otcovská dovolenka je aj súčasťou programu hnutia Sme rodina , a to v dĺžke 10 dní, uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie hnutia. Zámery v tejto oblasti má aj hnutie OĽaNO "Navrhneme, aby sa otec a matka mohli starať o dieťa do 1 roka striedavo, pričom materské bude dostávať ten, kto sa o dieťa stará, nemôže však pracovať," povedal pre agentúru SITA expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský. Zavedenie otcovskej dovolenky podporuje aj ĽSNS , potvrdil pre agentúru SITA hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Strany SaS Dobrá voľba sa k otcovskej dovolenke priamo nevyjadrili.Zámer zaviesť otcovskú dovolenku prvýkrát predstavil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte v apríli 2017. Upozornil vtedy na to, že Európska komisia v návrhu Európskeho piliera sociálnych práv členským krajinám únie odporúča zaviesť 10-dňovú otcovskú dovolenku a taktiež stanoviť právo otca do 12 rokov veku dieťaťa čerpať štvormesačnú dovolenku."Je to veľmi vážna výzva, ktorou sa promptne zaoberáme a máme záujem túto problematiku riešiť," povedal Richter v apríli 2017. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí však návrh v tomto volebnom období nepredložil.Rada Európskej únie v júni minulého roka prijala smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb. Smernica hovorí okrem iného aj o otcovskej dovolenke.Otec si podľa smernice bude môcť vziať minimálne 10 pracovných dní dovolenky v čase okolo narodenia dieťaťa. Členské štáty Európskej únie majú tri roky na prijatie zákonov potrebných na dosiahnutie súladu s touto smernicou.Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer-SD Most-Híd . Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.