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24. septembra 2026
Pracovný pohovor aj nákup bez bariér. dm rozbieha program pre Nepočujúcich
Ľudia so sluchovým znevýhodnením už pracujú v predajniach, centrálnom sklade aj sídle spoločnosti dm drogerie markt. Reťazec chce rozšíriť ich pracovné príležitosti a nepočujúcim zákazníkom sprístupňuje ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Ľudia so sluchovým znevýhodnením už pracujú v predajniach, centrálnom sklade aj sídle spoločnosti dm drogerie markt. Reťazec chce rozšíriť ich pracovné príležitosti a nepočujúcim zákazníkom sprístupňuje bezplatné tlmočenie zo slovenského posunkového jazyka. Svojim programom chce tiež inšpirovať ostatných zamestnávateľov.
Úvod tlačovej konferencie sa odohral bez hovoreného slova. Erika Barancová, ktorá pracuje v dm, privítala hostí v slovenskom posunkovom jazyku. Jej vystúpenie sa zámerne netlmočilo. Počujúci účastníci tak na chvíľu zažili situáciu, v ktorej sa bežne ocitajú mnohí Nepočujúci: niekto pred nimi hovorí, no oni nemajú prístup k tomu, čo vraví.
Takto dm drogerie markt 23. septembra predstavila svoj program zamestnávania ľudí so sluchovým znevýhodnením. Po konferencii nasledovala ukážka priamo v predajni dm. Účastníci si mohli vyskúšať, ako Nepočujúci pomocou služby Online tlmočník komunikuje s personálom predajne a požiada napríklad o radu pri výbere produktu.
Za programom je viac než zavedenie jednej služby pre Nepočujúcich. dm tiež upravuje spôsob, akým oslovuje uchádzačov, vedie pracovné pohovory, odovzdáva spätnú väzbu a pripravuje nových kolegov na prácu v tíme. Cieľom je, aby komunikačná bariéra neuzavrela dvere človeku so sluchovým znevýhodnením, ktorý má na danú prácu predpoklady.
Podľa Zuzany Vinklerovej, prokuristky dm drogerie markt, bol jedným z podnetov príbeh kolegyne, ktorá má dieťa so sluchovým znevýhodnením. Firma sa následne začala zaoberať tým, ako môže ľuďom z tejto skupiny vytvoriť pracovné príležitosti.
„Rozhodli sme sa, že im najlepšie pomôžeme tak, že vytvoríme podmienky na to, aby si našli prácu, ktorá ich bude baviť, ktorá bude mať pre nich hodnotu,“ povedala Vinklerová na konferencii.
Projekt sa podľa nej začal v apríli minulého roka. Pracovné skupiny sa najprv pozreli na prijímanie Nepočujúcich a ich začlenenie do existujúcich tímov. Riešili aj praktické otázky: ako sprístupniť pohovor, ako zrozumiteľne oznámiť výsledok výberového konania či ako novej kolegyni či kolegovi odovzdávať pracovné úlohy.
Pri príprave tohto programu dm spolupracovala s organizáciami Nepočujúcich. Podľa vedúceho projektu Dávida Marka boli prizvané ešte pred jeho spustením, aby sa riešenia vytvárali spolu s ľuďmi, ktorých sa týkajú. Nastavené postupy firma zároveň skúšala s kolegami so sluchovým znevýhodnením.
V dm už pracujú ľudia so sluchovým znevýhodnením v centrálnom sklade, predajniach aj v sídle spoločnosti dm dialogicum. Na konferencii sa predstavili pracovníci skladu Katka Kucharičová a Robo Knap i Erika Barancová, ktorá pracuje v dm dialogicu.
Vinklerová uviedla, že počas októbra chce dm prijať ďalších dvoch kolegov do logistického centra a troch do predajní. Projekt plánuje neskôr z Bratislavy rozšíriť do ďalších častí Slovenska.
„Chceme, aby sa z našej skúsenosti mohli poučiť aj ďalší zamestnávatelia,“ dodáva Vinklerová. dm je pripravená podeliť sa s firmami o postupy a skúsenosti, ktoré získala pri prijímaní a začleňovaní Nepočujúcich kolegov. Cieľom je, aby si ďalšie spoločnosti vedeli vytvoriť vlastné podmienky na ich zamestnávanie.
Význam prístupného výberového konania zdôraznila Eva Arnoldová z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa skúseností úradu sa niektorí uchádzači stretnú s odmietnutím už po tom, ako oznámia svoje sluchové znevýhodnenie.
„Takýto postup však znamená, že osoba so sluchovým postihnutím nedostane ani príležitosť preukázať svoje schopnosti, kvalifikáciu a skúsenosti,“ upozornila. Ťažkosti sa podľa nej nemusia skončiť prijatím do práce. Dôležité je aj to, či zamestnanec dostáva zrozumiteľné informácie, môže sa zapojiť do komunikácie v tíme a má podľa potreby prístup k tlmočeniu.
V EÚ je zamestnaných 47,4 percenta mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo veku 20 až 29 rokov. Medzi ich rovesníkmi bez zdravotného postihnutia je to 75,6 percenta - rozdiel teda predstavuje 28,2 percent. Na Slovensku je rozdiel približne 27 percent.
Prezidentka Združenia Nepočujúcich Slovenska ANEPS Jana Filipová označila nedostatok pracovných príležitostí za aktuálny problém. Mnohí Nepočujúci podľa nej majú vzdelanie, schopnosti aj záujem pracovať, no komunikačné bariéry im bránia dostať šancu. Prístup dm vníma ako príklad pre ďalších zamestnávateľov. „Na Slovensku žijú desiatky tisíc ľudí so stratou a poškodením sluchu s rôznymi potrebami komunikácie. Najväčšou bariérou však často nie je samotná strata sluchu, ale komunikácia a nedostupnosť informácií. Nepočujúci narážajú na problémy u lekára, na úradoch, v školách, zamestnaní či pri bežných životných situáciách,“ hovorí Jana Filipová.
Druhou časťou predstaveného projektu je služba Online tlmočník pre zákazníkov. Nepočujúci, ktorý pri nákupe potrebuje tlmočenie z alebo do slovenského posunkového jazyka, sa v predajni môže pripojiť na bezplatnú Wi-Fi, smartfónom naskenovať QR kód z letáka a v otvorenom webovom rozhraní stlačiť „Začať tlmočenie“. Tak sa cez videohovor spojí so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, ktorý sprostredkuje bezbariérovú komunikáciu medzi Nepočujúcim a personálom predajne. Služba Online tlmočník vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie. Pre zákazníkov dm je bezplatná a dostupná v pracovné dni od 8.00 do 17.00. Tlmočník je viazaný mlčanlivosťou o obsahu neverejného rozhovoru. Online tlmočníka dopĺňa nedávno zavedený, na Online tlmočníkovi nezávislý AI prekladač, vďaka ktorému personál dm prekonáva cudzojazyčné bariéry so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
Po konferencii si účastníci tento postup pozreli v predajni dm v OC Polus. Pri ukážke zaznela bežná otázka na výber dezodorantu. Práve v takej chvíli má tlmočenie praktický význam: Nepočujúci môže vysvetliť, čo potrebuje, položiť doplňujúcu otázku a porozumieť odpovedi personálu.
Online tlmočník zároveň nie je jedinou možnou formou komunikácie. Ľudia so sluchovým znevýhodnením používajú podľa svojich potrieb aj písaný text, prepis reči či ďalšie spôsoby dorozumievania. dm avizovala, že chce v predajniach testovať aj indukčnú slučku, ktorá by ľuďom s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom pomohla lepšie rozumieť hovorenému slovu, napríklad pri pokladni.
Zdroj: SITA.sk - Pracovný pohovor aj nákup bez bariér. dm rozbieha program pre Nepočujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
Úvod tlačovej konferencie sa odohral bez hovoreného slova. Erika Barancová, ktorá pracuje v dm, privítala hostí v slovenskom posunkovom jazyku. Jej vystúpenie sa zámerne netlmočilo. Počujúci účastníci tak na chvíľu zažili situáciu, v ktorej sa bežne ocitajú mnohí Nepočujúci: niekto pred nimi hovorí, no oni nemajú prístup k tomu, čo vraví.
Takto dm drogerie markt 23. septembra predstavila svoj program zamestnávania ľudí so sluchovým znevýhodnením. Po konferencii nasledovala ukážka priamo v predajni dm. Účastníci si mohli vyskúšať, ako Nepočujúci pomocou služby Online tlmočník komunikuje s personálom predajne a požiada napríklad o radu pri výbere produktu.
Za programom je viac než zavedenie jednej služby pre Nepočujúcich. dm tiež upravuje spôsob, akým oslovuje uchádzačov, vedie pracovné pohovory, odovzdáva spätnú väzbu a pripravuje nových kolegov na prácu v tíme. Cieľom je, aby komunikačná bariéra neuzavrela dvere človeku so sluchovým znevýhodnením, ktorý má na danú prácu predpoklady.
Začalo sa to osobným príbehom
Podľa Zuzany Vinklerovej, prokuristky dm drogerie markt, bol jedným z podnetov príbeh kolegyne, ktorá má dieťa so sluchovým znevýhodnením. Firma sa následne začala zaoberať tým, ako môže ľuďom z tejto skupiny vytvoriť pracovné príležitosti.
„Rozhodli sme sa, že im najlepšie pomôžeme tak, že vytvoríme podmienky na to, aby si našli prácu, ktorá ich bude baviť, ktorá bude mať pre nich hodnotu,“ povedala Vinklerová na konferencii.
Projekt sa podľa nej začal v apríli minulého roka. Pracovné skupiny sa najprv pozreli na prijímanie Nepočujúcich a ich začlenenie do existujúcich tímov. Riešili aj praktické otázky: ako sprístupniť pohovor, ako zrozumiteľne oznámiť výsledok výberového konania či ako novej kolegyni či kolegovi odovzdávať pracovné úlohy.
Pri príprave tohto programu dm spolupracovala s organizáciami Nepočujúcich. Podľa vedúceho projektu Dávida Marka boli prizvané ešte pred jeho spustením, aby sa riešenia vytvárali spolu s ľuďmi, ktorých sa týkajú. Nastavené postupy firma zároveň skúšala s kolegami so sluchovým znevýhodnením.
V dm už pracujú ľudia so sluchovým znevýhodnením v centrálnom sklade, predajniach aj v sídle spoločnosti dm dialogicum. Na konferencii sa predstavili pracovníci skladu Katka Kucharičová a Robo Knap i Erika Barancová, ktorá pracuje v dm dialogicu.
Vinklerová uviedla, že počas októbra chce dm prijať ďalších dvoch kolegov do logistického centra a troch do predajní. Projekt plánuje neskôr z Bratislavy rozšíriť do ďalších častí Slovenska.
„Chceme, aby sa z našej skúsenosti mohli poučiť aj ďalší zamestnávatelia,“ dodáva Vinklerová. dm je pripravená podeliť sa s firmami o postupy a skúsenosti, ktoré získala pri prijímaní a začleňovaní Nepočujúcich kolegov. Cieľom je, aby si ďalšie spoločnosti vedeli vytvoriť vlastné podmienky na ich zamestnávanie.
Bariéra môže vzniknúť ešte pred pohovorom
Význam prístupného výberového konania zdôraznila Eva Arnoldová z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa skúseností úradu sa niektorí uchádzači stretnú s odmietnutím už po tom, ako oznámia svoje sluchové znevýhodnenie.
„Takýto postup však znamená, že osoba so sluchovým postihnutím nedostane ani príležitosť preukázať svoje schopnosti, kvalifikáciu a skúsenosti,“ upozornila. Ťažkosti sa podľa nej nemusia skončiť prijatím do práce. Dôležité je aj to, či zamestnanec dostáva zrozumiteľné informácie, môže sa zapojiť do komunikácie v tíme a má podľa potreby prístup k tlmočeniu.
V EÚ je zamestnaných 47,4 percenta mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo veku 20 až 29 rokov. Medzi ich rovesníkmi bez zdravotného postihnutia je to 75,6 percenta - rozdiel teda predstavuje 28,2 percent. Na Slovensku je rozdiel približne 27 percent.
Prezidentka Združenia Nepočujúcich Slovenska ANEPS Jana Filipová označila nedostatok pracovných príležitostí za aktuálny problém. Mnohí Nepočujúci podľa nej majú vzdelanie, schopnosti aj záujem pracovať, no komunikačné bariéry im bránia dostať šancu. Prístup dm vníma ako príklad pre ďalších zamestnávateľov. „Na Slovensku žijú desiatky tisíc ľudí so stratou a poškodením sluchu s rôznymi potrebami komunikácie. Najväčšou bariérou však často nie je samotná strata sluchu, ale komunikácia a nedostupnosť informácií. Nepočujúci narážajú na problémy u lekára, na úradoch, v školách, zamestnaní či pri bežných životných situáciách,“ hovorí Jana Filipová.
Tlmočník sa pripojí cez QR kód
Druhou časťou predstaveného projektu je služba Online tlmočník pre zákazníkov. Nepočujúci, ktorý pri nákupe potrebuje tlmočenie z alebo do slovenského posunkového jazyka, sa v predajni môže pripojiť na bezplatnú Wi-Fi, smartfónom naskenovať QR kód z letáka a v otvorenom webovom rozhraní stlačiť „Začať tlmočenie“. Tak sa cez videohovor spojí so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, ktorý sprostredkuje bezbariérovú komunikáciu medzi Nepočujúcim a personálom predajne. Služba Online tlmočník vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie. Pre zákazníkov dm je bezplatná a dostupná v pracovné dni od 8.00 do 17.00. Tlmočník je viazaný mlčanlivosťou o obsahu neverejného rozhovoru. Online tlmočníka dopĺňa nedávno zavedený, na Online tlmočníkovi nezávislý AI prekladač, vďaka ktorému personál dm prekonáva cudzojazyčné bariéry so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
Po konferencii si účastníci tento postup pozreli v predajni dm v OC Polus. Pri ukážke zaznela bežná otázka na výber dezodorantu. Práve v takej chvíli má tlmočenie praktický význam: Nepočujúci môže vysvetliť, čo potrebuje, položiť doplňujúcu otázku a porozumieť odpovedi personálu.
Online tlmočník zároveň nie je jedinou možnou formou komunikácie. Ľudia so sluchovým znevýhodnením používajú podľa svojich potrieb aj písaný text, prepis reči či ďalšie spôsoby dorozumievania. dm avizovala, že chce v predajniach testovať aj indukčnú slučku, ktorá by ľuďom s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom pomohla lepšie rozumieť hovorenému slovu, napríklad pri pokladni.
Zdroj: SITA.sk - Pracovný pohovor aj nákup bez bariér. dm rozbieha program pre Nepočujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
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