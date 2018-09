Obyvatelia provincie Idlib protestovali proti prezidentovi Asadovi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 14. septembra (TASR) - Obyvatelia Idlibu, poslednej sýrskej provincie v rukách povstalcov, demonštrovali v piatok proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. Vyjadrovali tak odpor proti očakávanej vládnej ofenzíve zameranej na znovudobytie tohto územia pri hraniciach s Tureckom. Informovali o tom sýrski aktivisti, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.Televízny kanál Orient News riadený aktivistami hlásil protesty v meste al-Báb a v Idlibe, rovnomennej metropole provincie.Vysokoškolský asistent Wissám Zarká uviedol, že demonštrácie sa začali po piatkových modlitbách, ktoré sa v moslimskom svete konajú vždy na záver pracovného týždňa. Piatky sa už tradične stávajú v arabských krajinách dňom protestov, a to od ľudových povstaní v roku 2011, ktoré vtedy zachvátili región.Zarká dodal, že demonštranti nesú zeleno-bielo-čiernu vlajku, ktorá je symbolom sýrskeho povstania proti Asadovi.Vláda a jej podporovatelia, Rusko aj Irán, tvrdia, že provinciu Idlib riadia teroristi - a vyhrážajú sa, že ich sily ju od opozície dobyjú naspäť.Za týchto okolností sa pripravuje aj budúcotýždňové stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskom letovisku Soči. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, a hoci nespresnil program pondelkového stretnutia, podľa očakávania na ňom budú lídri diskutovať práve o napätí v Idlibe. Turecko totiž v posledných dňoch dôrazne varovalo pred vojenskou akciou v provincii Idlib s tým, že môže spustiť humanitárnu katastrofu.Rusko vyzvalo Turecko, aby presvedčilo povstalcov v Idlibe, nech prerušia vzťahy so vzbúrencami napojenými na al-Káidu v tejto oblasti.