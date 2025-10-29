Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Meniny má Klára
 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Na Štrbskom Plese chcú spustiť lyžovačku 6. decembra, s novou lanovkou i zasnežovaním


Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese vstúpi do novej sezóny nielen s novou sedačkovou lanovkou na Medvediu kopu, ale aj so zrekonštruovaným a doplneným zasnežovaním v hodnote 2,5 milióna eur. Lyžovačku v ...



6752bf161c2d2736542161 676x507 29.10.2025 (SITA.sk) - Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese vstúpi do novej sezóny nielen s novou sedačkovou lanovkou na Medvediu kopu, ale aj so zrekonštruovaným a doplneným zasnežovaním v hodnote 2,5 milióna eur. Lyžovačku v stredisku plánujú odštartovať 6. decembra.


Informoval o tom v stredu hovorca jeho prevádzkovateľa, Tatry mountain resorts, Marián Galajda. Lyžiarske stredisko zároveň avizovalo, že v budúcnosti by si chcelo nechať vybudovať vlastnú akumulačnú nádrž s vodou na zasnežovanie, vytipované má dve lokality.

Strácalo sa asi 20 percent vody


Systém zasnežovania na Štrbskom Plese bol vybudovaný ako jeden z prvých na Slovensku. Od 90. rokov 20. storočia sa postupne dobudovával výstavbou odberných miest na vodu, pridaním čerpacích staníc, rozvodov vody, vzduchu, elektrickej energie a umiestnením koncových zasnežovacích zariadení.

„Od vybudovania prvých zasnežovacích rozvodov uplynulo viac ako 30 rokov. Počas tejto doby materiál postupne degradoval, čoho dôsledkom boli neustále poruchy na vodovodnom a elektrickom vedení. Havarijný stav rozvodov na zjazdovke Solisko a Esíčko spôsoboval, že cez potrubia sa strácalo okolo 20 percent čerpanej vody a spotrebovalo sa o 20 percent viac energie a vody ako pri bezporuchovom systéme,“ vysvetlil nutnosť rekonštrukcie zasnežovacieho systému riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Podľa jeho slov len počas uplynulej zimy vzniklo na rozvodoch zasnežovania deväť vážnych porúch.

Počas leta sa podarilo rekonštruovať zasnežovanie na zjazdovke Solisko. Obnova zahŕňala výmenu podzemných rozvodov potrubí pre tlakovú vodu a vzduch, výmenu rozvodov elektrickej energie a komunikačných káblov, výmenu odberných miest, výmenu koncových zariadení za nové a efektívnejšie. Doplnené bolo aj zasnežovanie od hornej stanice novej lanovky na Medvedej kope. Počas budúcej letnej sezóny chce stredisko zavŕšiť rekonštrukciu zasnežovania v lokalite Esíčko.

Využívajú dva zdroje vody


V súčasnosti využíva horské stredisko na zasnežovanie dva zdroje vody, Mlynický potok a Štrbské pleso. Konkrétne limity na odber vody mu povoľuje Tatranský národný park (TANAP). „V súvislosti s pripravovaným návrhom zonácie Tatranského národného parku horské stredisko zároveň požiadalo o vytvorenie územnej rezervy pre prípad potreby vybudovania vlastnej akumulačnej nádrže, ktorá by zabezpečila dostatok vody pre zasnežovanie. Zároveň by to umožnilo minimalizovať, respektíve úplne nahradiť odber vody zo Štrbského plesa,“ uviedol Galajda. Vytipované boli podľa jeho slov dve lokality, v intraviláne v území pri bývalom liečebnom dome Helios a v extraviláne pri jestvujúcom vodojeme v Mlynickej doline.

Štrbské Pleso ako horské stredisko má vďaka svojej nadmorskej výške a vhodnej mikroklíme podľa Galajdu veľmi dobré podmienky pre rozvoj lyžovania. „Aj podľa štúdie odborníkov z Inštitútu environmentálnej politiky skúmajúcej vplyvy klímy na prevádzku lyžiarskych stredísk by práve Štrbské Pleso malo byť jedným z dvoch stredísk na Slovensku, spolu s Jasná – sever, v ktorých by mali byť výborné podmienky na lyžovanie aj na konci storočia,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Na Štrbskom Plese chcú spustiť lyžovačku 6. decembra, s novou lanovkou i zasnežovaním © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lyžiarska sezóna Lyžovačka Zimná sezóna
