Streda 29.10.2025
Meniny má Klára
29. októbra 2025
Pietne miesta v Košiciach, Verejný cintorín aj areál Krematória, sú pripravené na Dušičky
Pietne miesta v metropole východu, Verejný cintorín na Rastislavovej ulici a areál košického Krematória, sú pripravené na Dušičky. Ako informovalo mesto Košice, aj v tomto roku budú úradné hodiny kancelárií ...
29.10.2025 (SITA.sk) - Pietne miesta v metropole východu, Verejný cintorín na Rastislavovej ulici a areál košického Krematória, sú pripravené na Dušičky. Ako informovalo mesto Košice, aj v tomto roku budú úradné hodiny kancelárií predĺžené, rovnako budú dlhšie otvorené aj samotné pietne miesta.
„Verejný cintorín na Rastislavovej 83 a Krematórium a Urnový háj budú od 1. do 8. novembra otvorené každý deň, vrátane sviatkov, od 7:00 do 22:00. Od 9. novembra prechádzajú pietne miesta na zimný režim a otvorené budú každý deň už iba do 17:00," informovala samospráva. Doplnila, že úradné hodiny kancelárie na Verejnom cintoríne budú do 3. novembra predĺžené, konkrétne do 17:00. Kancelárie pri Krematóriu zas budú mať od 31. októbra do 3. novembra otvorené do 15:00.
„Verejný cintorín sme vďaka rekonštrukcii premenili na dôstojné a moderné pietne miesto - zväčšili sme kapacitu parkoviska a zatrávnili ho, vstupný areál sa vďaka stromom a špeciálnemu podzemnému zavlažovaciemu systému zazelenal. Všetkým návštevníkom odporúčam, aby sa pristavili pri výstave Príbeh Verejného cintorína, ktorá je umiestnená na námestí pred centrálnym krížom. Jednotlivé panely mapujú dejiny najväčšieho cintorína na Slovensku, jeho premeny počas rokov a vízie do budúcnosti,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Na jednotlivých paneloch výstavy možno nájsť texty nielen v slovenskom, ale aj anglickom a maďarskom jazyku.
Návštevníctvu cintorínov pomôže aj služba virtuálny cintorín, pomocou ktorej budú môcť nájsť hrobové miesta. K dispozícii je v digitálnom infokiosku na Verejnom cintoríne aj v GISPLÁNE mesta Košice. „Vďaka nemu môžu zistiť polohu hrobového miesta a fotografiu hrobového miesta, a to aj bez návštevy kancelárie správy pohrebísk. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach kompletne zmapovala Verejný cintorín, Urnový háj, kolumbárium a prírodný cintorín pri Krematóriu," priblížilo mesto. Správa mestskej zelene spravuje obe pietne miesta od roku 2019, na Verejnom cintoríne má aj vlastné kvetinárstvo.
„Cintorín je v tomto období najfrekventovanejším miestom v meste. Počas Dušičiek sa staráme najmä o poriadok a čistotu, navýšili sme počty kontajnerov, pridali veľkokapacitné kontajnery a osadili sme mobilné toalety. Verím, že obyvatelia budú pri návšteve maximálne spokojní. Postupne zvyšujeme komfort návštevníkov a na úpravy, ktorými Verejný cintorín prešiel počas uplynulých rokov, máme pozitívne ohlasy, či už ide o parkovanie, kaviareň alebo naše kvetinárstvo,“ uviedla riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková.
Návštevníci Verejného cintorína, ktorí sa naň dopravia autami, môžu využiť 70 parkovacích miest a tri miesta pre ZŤP osoby na závorovom parkovisku. Prvé dve hodiny je možné parkovať zadarmo, následne za každú začatú hodinu zaplatia vodiči jedno euro. Po 18:00, a tiež počas nedieľ a dní pracovného pokoja, je parkovanie bezplatné.
„S dušičkovým obdobím sú tradične spojené aj čiastočné dopravné obmedzenia. Na Cintorínskej ulici, ktorá prešla súvislou opravou, bude kvôli predajným stánkom do 2. novembra uzavretá časť ulice. Zmena organizácie dopravy čaká aj Užhorodskú ulicu, pri hornom vstupe na cintorín, kde bude premávka do 4. novembra zjednosmernená a parkovať sa bude po oboch stranách ulice," upozornilo mesto s tým, že zmeny v doprave budú označené dočasným dopravným značením.
Mesto aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) odporúčajú verejnosti, aby na prepravu počas sviatkov využívala najmä MHD. Prepravca počas Dušičiek posilní spoje. Ako DPMK informoval na svojom webe, z dôvodu očakávaného zvýšeného náporu cestujúcich v MHD budú od štvrtka 30. októbra do nedele 2. novembra 2025 premávať na autobusových linkách 12, 16 a 33 veľkokapacitné vozidlá. Taktiež bude kapacitne posilnená aj električková linka 9.
„Počas jesenných prázdnin (štvrtok 30.10. a piatok 31.10.) bude MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Premávať nebudú školské spoje a nebudú vykonané zachádzky vybraných liniek ku školským zariadeniam. Spoje pre Technickú univerzitu na linke R4 budú vykonané bez zmien," upozorňuje DPMK.
Prepravca doplnil, že počas voľných dní, teda soboty 1. novembra a nedele 2. novembra, bude posilnená linka 33. V 60-minútových intervaloch na nej bude premávať veľkokapacitný autobus, ktorý zabezpečí dopravu ku Krematóriu. K Verejnému cintorínu bude mimoriadne premávať aj autobusová linka 54, a to v 30-minútových intervaloch, podľa osobitného cestovného poriadku. Mimoriadne cestovné poriadky možno nájsť na webe DPMK.
Zdroj: SITA.sk - Pietne miesta v Košiciach, Verejný cintorín aj areál Krematória, sú pripravené na Dušičky © SITA Všetky práva vyhradené.
