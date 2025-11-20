|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Denník - Správy
20. novembra 2025
Na strednom Slovensku otvorili novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna
V obci Kriváň v okrese Detva vo štvrtok predpoludním slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky.
Na strednom Slovensku prestrihli pásku na novom diaľničnom úseku. Časť R2 Kriváň – Mýtna (9,1 km) je treťou diaľnicou otváranou v tomto roku po krátkom obchvate Tvrdošína (5,6 km) a východnom obchvate Košíc (14,3 km).
Zatiaľ nie je jasné, o koľkej presne dnes na diaľnicu pustia prvé autá. Obvykle ešte musia cestu pred finálnym otvorením skontrolovať napríklad policajti.
Po jej sprevádzkovaní bude zo západu smerom na Lučenec prakticky kompletné diaľničné spojenie s výnimkou obchvatu Zvolena (východ – západ). Ten je pozadu v príprave najmä pre spory o to, kadiaľ má diaľnica viesť.
Viac informácií:
Stavbu úseku Kriváň – Mýtna objednali vo februári 2020 a pôvodne ju mali odovzdať šoférom začiatkom minulého roka.
Práce skomplikovala napríklad skládka odpadu, ktorá bola desaťkrát objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, a priamo zasahovala do trasy novej diaľnice.
Medzičasom stavba aj zdražela – z 232 na približne 270 miliónov eur. Cena za každý kilometer sa posunula z viac než 25 na takmer 30 miliónov eur.
V pomere prínosov a nákladov sa javila už pri pôvodnej cene ako menej efektívna investícia. Na miestnej ceste prvej triedy jazdí denne okolo 10-tisíc vozidiel, zatiaľ čo náklady na výstavbu úseku dvíha najdlhší most na Slovensku.
Stavbu realizovalo konzorcium pod vedením Doprastavu. Jeho predseda predstavenstva Dušan Mráz pri slávnostnom otváraní diaľnice pripomenul, že práce navyše z celkového navýšenia ceny predstavujú zhruba 8 miliónov eur. Zvyšok je napríklad inflácia, ktorá sa v zmluvách automaticky zarátava.
Na otvorenie diaľnice prišiel aj premiér Robert Fico. Chválil stavbárov a vyzval „politickú kaviareň“ nech sa príde pozrieť „čoho sú ľudia schopní, pokiaľ ide o záujem pomáhať Slovensku“.
Čo má nasledovať:
- Dva dni pred Vianocami by mali odovzdať šoférom úsek s tunelom Višňové, D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.
- Pôvodne sa očakávalo, že v tomto roku by ešte mal pribudnúť obchvat Ružomberka, D1 Hubová – Ivachnová. Najnovšie sa opäť hovorí o odklade, niekedy na jar budúceho roka.
- Postupne pribúdajú vetvy križovatky D1 s D4, ktoré robí poľský Budamar spoločne s rozšírením D1 na Triblavinu.
