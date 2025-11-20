|
Slovensko podporilo iniciatívu olympijského prímeria, podľa Blanára má tento krok osobitný význam
Slovensko podporilo iniciatívu olympijského prímeria pre zimné olympijské a paralympijské hry Milano a Cortina d'Ampezzo 2026. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. S iniciatívou prišlo Taliansko, a ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko podporilo iniciatívu olympijského prímeria pre zimné olympijské a paralympijské hry Milano a Cortina d'Ampezzo 2026. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. S iniciatívou prišlo Taliansko, a počas plenárneho zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) ju podporilo aj Slovensko.
„SR považuje šport za jeden z najsilnejších nástrojov porozumenia medzi národmi,“ povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Tento krok má podľa neho svoj osobitný význam práve teraz, keď svet čelí vážnym bezpečnostným hrozbám vrátane vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe.
S návrhom rezolúcie o olympijskom prímerí prišlo Taliansko, ktoré bude hostiteľom zimných olympijských a paralympijských hier v Miláne a Cortine na budúci rok. Ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že takúto rezolúciu prijíma Valné zhromaždenie OSN pred konaním olympijských hier už od roku 1993. Je výzvou všetkým krajinám sveta na dočasné zastavenie ozbrojených konfliktov počas trvania hier a na obnovenie ducha mieru a spolupráce, ktorý bol základom pôvodnej antickej tradície.
„Rezolúcie zároveň pripomínajú členským štátom ich zodpovednosť za ľudské práva a rešpektovanie princípov nediskriminácie,“ doplnil rezort diplomacie. Podľa Blanára je rezolúcia apelom a pripomienkou, že aj v časoch rozdelenia môže šport a ľudskosť zvíťaziť nad nepriateľstvom. Slovensko tak pripojením sa k rezolúcii chce, aby sa počas zimných olympijských hier v nasledujúcom roku odložili zbrane a otvoril sa priestor pre dialóg.
„Takýto krok by bol nielen prejavom solidarity so športovcami, ale tiež výzvou k ľudskosti a posolstvom pre celý svet, že mier je spoločným cieľom všetkých národov. Verím, že návrh získa širokú podporu členských krajín OSN,“ doplnil Blanár.
Rezort diplomacie považuje podporu slovenských športovcov za významnú súčasť rozvoja športovej diplomacie. Tá je podľa slov ministerstva jednou z priorít. Blanár v tomto zmysle potvrdil Slovenskému olympijskému a športovému výboru ešte v októbri minulého roka, že ministerstvo bude pokračovať v podpore v nadchádzajúcich zimných olympijských hrách. Ministerstvo súčasne podporuje aj paralympionikov.
„Počas minuloročnej paralympiády veľvyslanectvo SR v Paríži pomohlo slovenským reprezentantom zabezpečením priestorov, vyčlenením špeciálneho olympijského atašé a koordináciou ďalších organizačných úloh,“ pripomenulo ministerstvo s tým, že na túto spoluprácu sa opäť nadviaže pri zimných olympijských a paralympijských hrách 2026 v Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporilo iniciatívu olympijského prímeria, podľa Blanára má tento krok osobitný význam © SITA Všetky práva vyhradené.
