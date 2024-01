V EÚ prevláda presvedčenie, že Orbán nebude blokovať balík finančnej pomoci Ukrajine

Dohoda zatiaľ stále neexistuje

Orbánovi by to dalo právomoc

17.1.2024 (SITA.sk) - Maďarsko signalizovalo Európskej únii , že je pripravené zrušiť svoj nesúhlas s poskytnutím finančnej pomoci Ukrajine. Ako referuje web Politico, podľa viacerých európskych diplomatov a predstaviteľov sa maďarský premiér Viktor Orbán blíži k prijatiu kompromisu o použití peňazí z rozpočtu EÚ, aj keď dohoda pravdepodobne nebude spĺňať požiadavky, ktoré vyslovil po decembrovom samite Únie.Orbán na spomenutom samite vetoval balík finančnej pomoci vo výške 50 miliárd eur na štyri roky, ktorý Ukrajina zúfalo potrebuje na to, aby sa „udržala nad vodou“. Balík potreboval jednomyseľnú podporu 27 členských štátov a výsledok hlasovania podnietil európskych lídrov, aby zvážili porušenie posvätnej zásady bloku o jednote a hľadali spôsob na jej obídenie.Zatiaľ stále neexistuje dohoda o tom, aké ústupky môže Maďarsko dostať výmenou za pozitívny postoj k balíku pomoci Ukrajine. EÚ je teraz presvedčená, že dohodu možno dosiahnuť v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov, tvrdia diplomati a úradníci, ktorí hovorili s webom Politico pod podmienkou anonymity z dôvodu citlivého charakteru rozhovorov.Zatiaľ čo v Bruseli existuje určitá ochota ponúknuť Orbánovi nejaké ústupky výmenou za dosiahnutie dohody, väčšina krajín EÚ zamietla pokus Maďarska rozdeliť financovanie Ukrajine na ročné tranže, ktoré by si každoročne vyžadovali jednomyseľný súhlas.Z praktického hľadiska by to Orbánovi dalo právomoc blokovať každý rok financovanie EÚ pre Ukrajinu alebo požadovať ústupky Bruselu za zrušenie jeho veta.„Je veľmi nepravdepodobné, že členské štáty prijmú riešenie, ktoré dáva Maďarsku šancu na pravidelné vydieranie,“ poznamenal jeden z európskych diplomatov.