Pondelok 9.3.2026
Meniny má Františka
Denník - Správy
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
09. marca 2026
Na súd smerujú podvodníci, ktorí obrali seniorov o viac ako štvrť milióna eur
Obžalobu na Okresný súd v Trnave pre 19 skutkov pokračujúceho trestného činu podvodu podala na obvineného S. L. a ...
9.3.2026 (SITA.sk) - Obžalobu na Okresný súd v Trnave pre 19 skutkov pokračujúceho trestného činu podvodu podala na obvineného S. L. a ďalších sedem osôb Krajská prokuratúra v Trnave.
Obžaloba sa týka série podvodov na senioroch, ktorých sa obvinení dopustili závažným spôsobom konania na viacerých osobách a organizovanou skupinou od júna 2024 do augusta 2025 na území celého Slovenska. Od osôb vyššieho veku pod vymyslenými legendami lákali peniaze alebo cennosti.
„Celkovo bola činnosťou organizovanej skupiny spôsobená škoda na majetku poškodených seniorov vo výške 257 508 eur, v prípade dokonania skutkov, ktoré ostali v štádiu pokusu, by bola spôsobená ďalšia škoda vo výške 78 tisíc eur, pričom na spôsobení tejto škody sa každý z obvinených podieľal inou sumou,“ informoval o podaní obžaloby hovorca Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmír Huna.
Najčastejšie používanou legendou bola dopravná nehoda príbuzného, pri ktorej došlo k usmrteniu dieťaťa. Aby príbuzný nešiel do väzby, mali oslovené osoby zložiť finančnú kauciu.
„Iná používaná legenda spočívala v tom, že blízky príbuzný bol zadržaný políciou pri odovzdávaní balíka pre cudziu osobu, pričom balík obsahoval zakázané látky a je potrebné zaplatiť určitý obnos peňazí, aby nešiel do väzby,“ popísal ďalšiu z praktík podvodníkov Mojmír Huna. Podvodníci používali aj legendu o ohrození majetku osloveného, preto mali peniaze či iné cennosti odovzdať do úschovy príslušníkovi polície, ktorého za ním pošlú.
Partia pôsobila po celom Slovensku, zdokumentované sú prípady z Hlohovca, Veľkého Medera, Galanty, Pezinka, Bernolákova, Nitry, Zohora, Martina, Brusna, Banskej Štiavnice, Žarnovice, Žiliny, Košíc a Veľkých Kapušian.
