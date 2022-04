Na súde o väzbe kajúcnikov Makóa a Beňu nahlásili bombu, spisy obsahujú aj materiály SIS (video)

aktualizované 12. apríla 9:33



Okresný súd prepustil oboch na slobodu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Krivé výpovede a prijatie úplatku

12.4.2022 (Webnoviny.sk) -Krajský súd v Bratislave v utorok rozhoduje o väzbe kajúcnikov Ľudovíta Makóa Borisa Beňu . Pojednávanie však museli na desiatky minút prerušiť, pretože v Justičnom paláci na Záhradníckej ulici nahlásili bombu.Ešte predtým súd z rozhodovania vylúčil verejnosť. Dôvodom je podľa súdu ochrana tajomstva chráneného osobitným záujmom.Spisový materiál v tejto trestnej veci totiž obsahuje totiž aj materiály Slovenskej informačnej služby. Ak by súd však v utorok v tejto veci rozhodol, vyhlásenie verdiktu by malo byť verejné.Okresný súd Bratislava III v utorok 5. apríla nevyhovel návrhu prokuratúry na väzobné stíhanie kajúcnikov Makóa a Beňu a oboch prepustil zo zadržania na slobodu.Podľa sudkyne pre prípravné konanie totiž neboli naplnené materiálne podmienky väzby, a to najmä dôvodnosť obvinenia. Prokuratúra voči rozhodnutiu podala sťažnosť. Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Makó a bývalý námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Beňa sú obvinení pre trestné činy krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy.Podľa prokuratúry totiž koordinovali svoje výpovede v trestnej veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Ten je stíhaný pre údajné prijatie úplatku 20-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára. Cieľom malo byť to, aby sa tajná služba podnikateľom nezaoberala. Generálna prokuratúra už v tejto veci obvinenie Pčolinského a Kollára raz zrušila, polícia ho však vzniesla nanovo.