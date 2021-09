Na súde s Trnkom prehrávali odposluchy, ktoré vznikli odpočúvaním v jeho aute (video)

aktualizované 14. septembra 10:36



Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru.



Podľa obžaloby nahrávku ukrýval namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Tým si ako verejný činiteľ, konkrétne generálny prokurátor a neskôr prokurátor, nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.



Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011. Stíhaný je na slobode.





14.9.2021 (Webnoviny.sk) -V rámci procesu s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom pokračoval v utorok Okresný súd Bratislava I v prehrávaní odposluchov, ktoré vznikli odpočúvaním auta bývalého šéfa prokuratúry.Predmetné odposluchy boli vyhotovené v lete 2019 v rámci policajnej akcie Oskar 4. Väčšina z nich zachytáva komunikáciu obžalovaného a jeho kamaráta Lóranta Kósu , pričom diskutujú o policajnom vyšetrovaní údajného vydierania finančníka Jaroslava Haščáka Súd už na pojednávaní v pondelok 13. septembra prehral nahrávku, v ktorej podnikateľ Marian Kočner konfrontuje Trnku so záležitosťou vydierania Haščáka prostredníctvom nahrávky Gorila . Trnka na nahrávke uviedol, že celá vec je projektom Kósu a jeho ďalšieho známeho Oskara Bereczka, pričom využiť chceli nahrávku, ktorú Kočner nechal v trezore na Generálnej prokuratúre SR . Údajne tým chceli získať sumu päť miliónov eur.Obžalovaný v súvislosti s prehratými odposluchmi využil svoje právo a neodpovedal na otázky prokurátora. Zároveň povedal, že neboli prehraté niektoré ďalšie sekcie, ktoré „nesvedčia len v môj neprospech, ale aj v prospech". Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať v dňoch 6. až 8. decembra. Súd by mal vypočuť niekoľkých znalcov a tiež by mala byť oboznámená samotná nahrávka označovaná ako Gorila. Podľa samosudcu má rozsah prehrávania tejto nahrávky určiť prokurátor, keďže celá má niekoľko desiatok hodín.