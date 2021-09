Najvyšší súd zrušil oslobodenie Kočnera a Zsuzsovej v kauze vraždy Kuciaka, nevykonali sa všetky dôkazy

Súd hodnotil dôkazy izolovane

Zsuzsová zháňala liek na svrab

14.9.2021 - Najvyšší súd SR vytkol Špecializovanému trestnému súdu, že odmietol v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušníkovej vykonať všetky dôkazy, ktoré boli prokurátorom navrhnuté, a ani to neodôvodnil.Konštatuje sa to v písomnom rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorým zrušil oslobodzujúci verdikt Špecializovaného trestného súdu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej v kauze tejto vraždy. Informoval o tom Denník N na svojej internetovej stránke.Senát najvyššieho súdu pod vedením Petra Paludu konštatoval, že Špecializovaný trestný súd v oslobodzujúcej časti nezistil náležite skutkový stav, nevyrovnal sa so všetkými okolnosťami prípadu, svoje rozhodnutie neodôvodnil s prehľadom a zrozumiteľne, nevykonal všetky dôkazy a tie, ktoré vykonal, hodnotil v rozpore s Trestným poriadkom.Ako ďalej informoval Denník N, Špecializovaný trestný súd hodnotil dôkazy izolovane, a nie v súvislosti s inými dôkazmi, „z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku“.Najvyšší súd chce, aby Špecializovaný trestný súd vykonal ako dôkaz správy medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, kde sa vyjadrovali ku Kuciakovým článkom a nazývali ho aj svrab. Často hovorili aj o škrabaní sa. Marian Kočner aj preto posielal Alenu Zsuzsovú do lekárne, aby na to zohnala nejaký liek.Ako uvádza Denník N, prokuratúra predložila znalecký posudok z Filozofickej fakulty UK , ktorý analyzuje Threemu, v ktorom sa znalci domnievajú, že v skutočnosti ju Marian Kočner poháňal, aby rýchlo vybavila vykonanie vraždy. Alena Zsuzsová totiž žiadnu kožnú chorobu nemala a v skutočnosti ani nešla do lekárne zohnať krém.„Pozri ten isty lekar nam liecil ten predminulorocny exem a vyliecil ho dokonale. Sam to velmi dobre vies. A aj preto som si ista ze najde liek aj teraz,“ upokojovala Mariana Kočnera Alena Zsuzsová. Celý písomný rozsudok Najvyššieho súdu SR má 122 strán.