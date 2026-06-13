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13. júna 2026
Na súde sa opäť otvorí kauza Dobytkár. Spolupracujúci obvinený Marek Kodada čelí novému konaniu
Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
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13.6.2026 (SITA.sk) - Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na pondelok 15. júna verejné zasadnutie s Marekom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze Dobytkár. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Podľa medializovaných informácií vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
Kauza Dobytkár sa týka korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ešte v auguste 2021 povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán.
Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V oboch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.
Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v rámci súdneho procesu, ktorý sa začal vo februári 2022, sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Medzi obžalovanými je mimo iných aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ešte koncom roku 2023 sa v senáte, ktorý prípad prejednával, vymenil jeden zo sudcov. Dokazovanie tak bude s veľkou pravdepodobnosťou musieť byť vykonávané odznovu. Proces odvtedy stojí napríklad pre vybavovanie námietok zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Na súde sa opäť otvorí kauza Dobytkár. Spolupracujúci obvinený Marek Kodada čelí novému konaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na pondelok 15. júna verejné zasadnutie s Marekom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze Dobytkár. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Predmet zasadnutia
Podľa medializovaných informácií vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
Kauza Dobytkár sa týka korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ešte v auguste 2021 povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán.
Proces sprevádzajú prieťahy
Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V oboch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.
Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v rámci súdneho procesu, ktorý sa začal vo februári 2022, sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Medzi obžalovanými je mimo iných aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ešte koncom roku 2023 sa v senáte, ktorý prípad prejednával, vymenil jeden zo sudcov. Dokazovanie tak bude s veľkou pravdepodobnosťou musieť byť vykonávané odznovu. Proces odvtedy stojí napríklad pre vybavovanie námietok zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Na súde sa opäť otvorí kauza Dobytkár. Spolupracujúci obvinený Marek Kodada čelí novému konaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
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