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13. júna 2026
Muži v kryptomenách vidia príležitosť, ženy zostávajú skeptické. Nový prieskum odhalil zaujímavé rozdiely
Naopak, takmer tri štvrtiny Sloveniek, konkrétne 74,2 percenta, túto predstavu odmietajú, zatiaľ čo 16,1 percenta žien sa k nej nevie jednoznačne vyjadriť.
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Kryptomeny si na Slovensku zatiaľ nezískali dôveru širokej verejnosti, pričom výrazné rozdiely možno pozorovať najmä medzi mužmi a ženami. Kým muži vnímajú digitálne aktíva častejšie ako investičnú príležitosť, ochranu pred infláciou či potenciálnu alternatívu k tradičným menám, ženy zostávajú podstatne opatrnejšie a voči kryptomenám prejavujú výrazne vyššiu mieru skepsy.
Vyplýva to z medzinárodného prieskumu poskytovateľa krypto služieb crypto4me, ktorý realizovala agentúra Ipsos. Podľa výsledkov si budúcnosť, v ktorej by ľudia nepoužívali euro a platili výlučne kryptomenami, vie predstaviť 22,5 percenta slovenských mužov. Medzi ženami je takýto scenár prijateľný len pre 9,7 percenta respondentiek. Naopak, takmer tri štvrtiny Sloveniek, konkrétne 74,2 percenta, túto predstavu odmietajú, zatiaľ čo 16,1 percenta žien sa k nej nevie jednoznačne vyjadriť.
Muži a ženy vnímajú kryptomeny odlišne
Podobné rozdiely sa prejavujú aj pri otázke ochrany úspor pred infláciou. Kryptomeny ako nástroj na zachovanie hodnoty peňazí v období rastúcich cien vníma 15,6 percenta slovenských mužov, no iba 5,8 percenta žien. Viac ako polovica respondentiek, konkrétne 54,8 percenta, s takýmto pohľadom nesúhlasí a ďalších 39,4 percenta nedokáže zaujať jednoznačný postoj.
Najsilnejším motívom pre investovanie do kryptomien však naďalej zostáva snaha zarobiť na cenových pohyboch. Túto motiváciu uviedlo 36,9 percenta slovenských mužov a 24,5 percenta žien. Ako uchovávateľa hodnoty vníma kryptomeny pätina mužov, zatiaľ čo medzi ženami zastáva tento názor necelých desať percent respondentiek. „Prieskum širokej verejnosti ukazuje, že kryptomeny si dôveru ešte zďaleka nezískali,“ uviedol Miloš Mázor, generálny riaditeľ spoločnosti Madison Six j. s. a.
Slovensko zaostáva za Maďarskom
Výsledky zároveň ukazujú, že slovenskí muži sú vo vzťahu ku kryptomenám porovnateľne otvorení ako českí respondenti. Pri otázke využívania kryptomien ako ochrany pred infláciou dokonca prejavujú o niečo väčší optimizmus. Slovenky síce vykazujú vyššiu otvorenosť voči platbám kryptomenami ako Češky, no výrazne zaostávajú za Maďarkami.
Práve Maďarsko patrí medzi krajiny, kde verejnosť prejavuje voči digitálnym aktívam najvyššiu dôveru. Maďarskí respondenti zo všetkých sledovaných skupín najčastejšie vnímajú kryptomeny ako uchovávateľa hodnoty a zároveň si najčastejšie dokážu predstaviť budúcnosť založenú výlučne na kryptomenových platbách.
Bitcoin čelí predajnému tlaku
Najznámejšej digitálnej mene sveta sa pritom nedarí. Bitcoin v poslednom období čelí zvýšenému predajnému tlaku a oslabovaniu ceny. Za poklesom stojí viacero faktorov vrátane odlivu kapitálu z amerických spotových ETF fondov naviazaných na bitcoin, z ktorých inštitucionálni investori vyberajú značné objemy prostriedkov.
Negatívny vplyv na vývoj ceny malo aj prelomenie viacerých dôležitých technických úrovní, ktoré podporili ďalšie výpredaje na trhu. Analytici zároveň upozorňujú na slabnúce momentum po období rekordných historických maxím. Záujem retailových aj veľkých investorov dočasne ochabol a časť kapitálu sa presúva do iných rastových segmentov finančných trhov.
Zdroj: SITA.sk - Muži v kryptomenách vidia príležitosť, ženy zostávajú skeptické. Nový prieskum odhalil zaujímavé rozdiely © SITA Všetky práva vyhradené.
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