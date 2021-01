Na svete bude panovať neistota a cestovať sa ešte veľmi nebude, tvrdí šéfka švédskej diplomacie

Platnosť aj po Veľkej noci

Rizikom je aj Európska únia

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Švédi by nemali očakávať, že budú môcť počas veľkonočných sviatkov cestovať po svete. V utorok to povedala švédska ministerka zahraničia Ann Linde . Švédsko predĺžilo odporúčanie vyhnúť sa nepotrebnému cestovaniu mimo Európsku úniu a schengenský priestor.„Naše hodnotenie je, že globálne bude niekoľko mesiacov panovať neistota. Je to celkové hodnotenie, ktoré sa týka toho, ako bude vyzerať situácia v cieľových miestach,“ vyjadrila sa Linde.Spomínané odporúčanie bude podľa jej slov platiť do 15. apríla, čo bude po Veľkej noci.Linde tiež upozornila, že cestovanie v rámci európskej dvadsaťsedmičky tiež nie je bez rizika. Proti nemu však nemajú odporúčania.Švédsko zaujalo iný postoj k pandémii ako väčšina krajín v Európe a nechalo veľké časti spoločnosti otvorené. Krajina zaznamenala 11 005 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom a 547 166 infekcií.