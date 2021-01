Sudcom najvyššieho správneho súdu nechce byť žiadny sudca správneho kolégia najvyššieho súdu

Príprava za zatvorenými dverami

Tridsať sudcov nového súdu

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Žiaden sudca zo správneho kolégia Najvyššieho súdu SR nemá záujem prejsť na Najvyšší správny súd SR. Na druhom zasadnutí Súdnej rady SR to uviedla jej členka Elena Berthotyová „Mne včera volal predseda najvyššieho súdu a povedal mi, že o post sudcu najvyššieho správneho súdu nemá záujem ani jeden sudca správneho kolégia,“ povedala Berthotyová.Elena Berthotyová ako členka správneho kolégia má záujem prejsť na najvyšší správny súd, ale bez kľúčových sudcov správneho kolégia si to nevie predstaviť.Jej kolegovia sa podľa jej slov „boja nastúpiť na loď, ktorá sa po pár metroch potopí, pretože celý tento projekt vznikal za zatvorenými dverami, nemali sme možnosť vôbec ako sudcovia správneho kolégia sa k tomu vyjadriť a naviac, celé správne súdnictvo je o kontrole verejnej moci. Čiže verejná moc si pripravila projekt za zatvorenými dverami a naviac z toho vypustila sudcov“.Členka súdnej rady dodala, že väčšina sudcov správneho kolégia považuje za neférové, že sa majú o svoje legitímne získane posty nanovo uchádzať vo výberovom konaní.Súdna rada na rokovaní diskutovala o počte miest sudcov najvyššieho správneho súdu. Zúčastnila sa ho aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ), ktorá sa chce so sudcami správneho kolégia vo štvrtok 28. januára rozprávať aj o záujme prejsť na nový súd.Ministerka ďalej pokračovala, že nezaregistrovala pripomienku, že by najvyšší správny súd vznikal za zatvorenými dverami a myslí si, že pri jeho vzniku prebiehala celospoločenská debata.Na Najvyššom správnom súde SR by malo pôsobiť 30 sudcov vrátane predsedu a podpredsedu súdu. Ako ministerka spravodlivosti vysvetlila, 25 sudcov by mohlo stačiť na agendu správneho kolégia, jeden alebo dvaja sudcovia na agendu, ktorá prejde na súd z Ústavného súdu SR a disciplinárna agenda podľa Kolíkovej nevyjde na viac ako dvoch sudcov.„Počet 30 by mal byť dostatočný a je tu priestor aj na novú agendu. Nová agenda, ktorá by mohla potenciálne prejsť na Najvyšší správny súd, je agenda verejného obstarávania,“ dodala Kolíková.