Na sympóziu v Beladiciach sa stretnú výtvarníci z piatich krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Beladice 13. augusta (TASR) – Krajina, svetlo, priestor, hmota a čas, to budú hlavné témy šiesteho ročníka medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré sa bude konať od 30. augusta do 2. septembra v kaštieli v Beladiciach. Cieľom podujatia je stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov, výmena skúseností, vytvorenie priestoru na získanie nových zručností, vzdelávanie vo výtvarnom umení a podpora kreativity.Tento rok sa na sympózium prihlásilo 26 účastníkov zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Rakúska a Japonska.uviedla Zdenka Smrečková z Krajského osvetového strediska (KOS) v Nitre, ktoré podujatie organizuje.Ako pripomenula, odborným garantom sympózia je akademický maliar Daniel Szalai.doplnila Smrečková. Výstupom z podujatia bude výstava výtvarných diel. Uskutoční sa od 14. do 28. septembra v priestoroch KOS.