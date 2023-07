Na tohtoročný Dúhový Pride prišlo rekordné množstvo ľudí, odhadli aj počet účastníkov pochodu Hrdí na rodinu

Dubovcová prišla osobne

Hrdí na rodinu sa zišli tiež

23.7.2023 (SITA.sk) - Na sobotňajšom pochode Dúhový Pride sa podľa mimovládnych organizácii zúčastnilo viac ako 16-tisíc ľudí. Informoval o tom v tlačovej správe Inštitút ľudských práv Zároveň pripomenul, že išlo v poradí už o 13. ročník tejto akcie, ktorá sa prvýkrát uskutočnila 22. mája 2010.Tohtoročné podujatie podporila prezidentka Zuzana Čaputová , 40 zahraničných ambasád, ministerka kultúry Silvia Hroncová a ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová , ktorá sa na podujatí aj osobne zúčastnila.„Dobrovoľníci a dobrovoľníčky analyzovali pomocou špeciálneho softvéru video zo sprievodu, ktoré bolo natočené vo vysokom rozlíšení, a tak bolo možné spočítať, koľko ľudí na záberoch vidíme. Zjednodušene povedané, to vyhodnotilo počet ľudských tvárí v dave. Konečné číslo je 16 328, čo je rekord," povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher , ktorý je spoluzakladateľom podujatia.Účasť je podľa neho signálom, že spoločnosť akceptuje LGBT menšinu čím ďalej tým viac. „Žiaľ, treba to vnímať aj v súvislosti s minuloročným homofóbnym teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý prebudil časť dovtedy mlčiacej väčšiny," skonštatoval.V rovnakom čase, ako sa na Námestí slobody konal Dúhový Pride, sa na Jakubovom námestí konalo aj podujatie „Hrdí na rodinu".„Snažili sme sa vyhodnotiť aj počet účastníkov a účastníčok tejto akcie, neboli však k dispozícii natoľko kvalitné zábery, aby sme to mohli urobiť s úplnou presnosťou. Počet účastníkov a účastníčok teda vieme uviesť iba zaokrúhlene medzi 900 a 1 200 osôb," doplnil Weisenbacher.