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14. júla 2026
Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí
Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta. Desať mužov utrpelo v utorok zranenia počas ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta.
Desať mužov utrpelo v utorok zranenia počas ôsmeho a zároveň posledného behu s býkmi na tradičnom festivale San Fermín v španielskej Pamplone. Podľa regionálnej vlády Navarry sa celkový počet zranených počas tohtoročného festivalu zvýšil na 57.
Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého býk zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Ďalších osem účastníkov previezli do nemocnice s pomliaždeninami rôznej závažnosti.
Býky absolvovali 848,6 metra dlhú trasu z ohrady do arény za dve minúty a 25 sekúnd. Každé ráno počas ôsmich dní sa stovky odvážlivcov, prevažne mužov oblečených v tradičných bielych odevoch s červenými šatkami, rozbehli úzkymi ulicami stredovekého mesta pred stádom býkov. Tie čelia takmer istej smrti v popoludňajších býčích zápasoch, na ktorých sa zúčastňujú najlepší španielski matadori.
Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta.
Počas tohtoročných behov utrpeli bodné zranenia od býčích rohov štyria účastníci vrátane 30-ročného Španiela, ktorého býk zasiahol do tváre. Medzi 57 zranenými je aj päť cudzincov - dvaja Briti, Austrálčan, Američan a Nemec, ktorého býk zranil na ľavej ruke.
Hoci samotné behy sa už skončili, festival vyvrcholí záverečným ceremoniálom o polnoci. Od začiatku vedenia štatistík v roku 1911 si behy s býkmi vyžiadali 16 obetí na životoch. Posledný smrteľný prípad sa stal v roku 2009, keď býk smrteľne zranil 27-ročného Španiela.
Zdroj: SITA.sk - Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Desať mužov utrpelo v utorok zranenia počas ôsmeho a zároveň posledného behu s býkmi na tradičnom festivale San Fermín v španielskej Pamplone. Podľa regionálnej vlády Navarry sa celkový počet zranených počas tohtoročného festivalu zvýšil na 57.
Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého býk zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Ďalších osem účastníkov previezli do nemocnice s pomliaždeninami rôznej závažnosti.
Býky absolvovali 848,6 metra dlhú trasu z ohrady do arény za dve minúty a 25 sekúnd. Každé ráno počas ôsmich dní sa stovky odvážlivcov, prevažne mužov oblečených v tradičných bielych odevoch s červenými šatkami, rozbehli úzkymi ulicami stredovekého mesta pred stádom býkov. Tie čelia takmer istej smrti v popoludňajších býčích zápasoch, na ktorých sa zúčastňujú najlepší španielski matadori.
Un corredor se queda atrapado entre el cabestro y el toro, pero logra salir y mantenerse en la carrera.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GtNGFMgOfu
— RTVE (@rtve) July 11, 2026
Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta.
Počas tohtoročných behov utrpeli bodné zranenia od býčích rohov štyria účastníci vrátane 30-ročného Španiela, ktorého býk zasiahol do tváre. Medzi 57 zranenými je aj päť cudzincov - dvaja Briti, Austrálčan, Američan a Nemec, ktorého býk zranil na ľavej ruke.
Hoci samotné behy sa už skončili, festival vyvrcholí záverečným ceremoniálom o polnoci. Od začiatku vedenia štatistík v roku 1911 si behy s býkmi vyžiadali 16 obetí na životoch. Posledný smrteľný prípad sa stal v roku 2009, keď býk smrteľne zranil 27-ročného Španiela.
Zdroj: SITA.sk - Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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