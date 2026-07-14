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14. júla 2026

Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí


Tagy: Beh býkov Pamplona

Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta. Desať mužov utrpelo v utorok zranenia počas ...



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spain_running_of_the_bulls_2_617 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta.


Desať mužov utrpelo v utorok zranenia počas ôsmeho a zároveň posledného behu s býkmi na tradičnom festivale San Fermín v španielskej Pamplone. Podľa regionálnej vlády Navarry sa celkový počet zranených počas tohtoročného festivalu zvýšil na 57.

Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého býk zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Ďalších osem účastníkov previezli do nemocnice s pomliaždeninami rôznej závažnosti.

Býky absolvovali 848,6 metra dlhú trasu z ohrady do arény za dve minúty a 25 sekúnd. Každé ráno počas ôsmich dní sa stovky odvážlivcov, prevažne mužov oblečených v tradičných bielych odevoch s červenými šatkami, rozbehli úzkymi ulicami stredovekého mesta pred stádom býkov. Tie čelia takmer istej smrti v popoludňajších býčích zápasoch, na ktorých sa zúčastňujú najlepší španielski matadori.



Festival San Fermín, ktorý preslávil román Ernesta Hemingwaya „Slnko aj vychádza“ z roku 1926, každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta.

Počas tohtoročných behov utrpeli bodné zranenia od býčích rohov štyria účastníci vrátane 30-ročného Španiela, ktorého býk zasiahol do tváre. Medzi 57 zranenými je aj päť cudzincov - dvaja Briti, Austrálčan, Američan a Nemec, ktorého býk zranil na ľavej ruke.

Hoci samotné behy sa už skončili, festival vyvrcholí záverečným ceremoniálom o polnoci. Od začiatku vedenia štatistík v roku 1911 si behy s býkmi vyžiadali 16 obetí na životoch. Posledný smrteľný prípad sa stal v roku 2009, keď býk smrteľne zranil 27-ročného Španiela.


Zdroj: SITA.sk - Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Beh býkov Pamplona
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