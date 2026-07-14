Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kamil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. júla 2026

Slovensko čelí systematickému zneužívaniu eurofondov, podľa Zdechovského v krajine chýbajú odborníci na vyšetrovanie – VIDEO


Tagy: Daňové podvody Ekonomická kriminalita Eurofondy europoslanec

Po sérii auditov a kontrol sa začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie. Slovensko podľa českého europoslanca ...



Zdieľať
14.7.2026 (SITA.sk) - Po sérii auditov a kontrol sa začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie.


Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Uviedol to v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami.

Opatrnejšie správanie


Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie. Tvrdí, že viaceré projekty, ktoré pôvodne plánovali financovať z eurofondov, už Slovensko Európskej komisii na preplatenie neposiela a bude ich musieť uhradiť z vlastného rozpočtu. Ako príklad uviedol rekonštrukcie nemocníc či ďalšie investície, pri ktorých vznikli pochybnosti o oprávnenosti financovania.

Najčastejšie sú podľa Zdechovského preverované tri typy podnetov – investície v poľnohospodárstve, rôzne druhy stavieb a ich rekonštrukcie, a IT zákazky. Z týchto oblastí pochádza zhruba 70 percent podnetov. Zvyšok sa týka regionálnych projektov či projektov na podporu rómskej menšiny. Spomenul napríklad výsadbu rôznych lesoparkov okolo rómskych osád, kde nemajú ani pitnú vodu či splachovacie záchody.



„Máme obrovský šanón ešte nepreverených podnetov týkajúcich sa ciest a cyklotrás. Už v minulosti sme upozorňovali napríklad na cyklotrasu v Ružomberku. Tých približne 400 metrov cyklotrasy vyzeralo ako zábery z nejakého ďalekého ruského východu. Niekto jednoducho zobral farbu, namaľoval pruh na starý chodník a tvrdil, že je to cyklotrasa a vyúčtoval to Európskej únii,“ podotkol Zdechovský.

Slovensku chýbajú odborníci


Problémom sú podľa neho aj súťaže, ktoré majú vopred vybraného víťaza, pričom efekt projektov je otázny. „Na Slovensku žiadajú európske dotácie veľmi často firmy asistentov vašich poslancov Národnej rady SR, ktoré majú sídlo v Spojených arabských emirátoch,“ poukázal europoslanec.

Zdechovský zároveň upozornil na rozsiahle daňové podvody. Tvrdí, že približne tretina podvodov na DPH v Európskej únii prechádza cez Slovensko, hoci ich konečné dôsledky sa často prejavujú v iných krajinách. Kritizoval aj zmeny trestnej legislatívy, ktoré podľa neho umožnili páchateľom prispôsobiť svoje konanie tak, aby sa vyhli trestnej zodpovednosti.

Najväčším problémom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Po reorganizácii špecializovaných policajných útvarov podľa Zdechovského Slovensku chýbajú odborníci, ktorí by boli schopní rozkrývať zložité ekonomické schémy.

Zároveň tvrdí, že policajti nemajú vždy dostatočný prístup k európskym databázam ani k moderným analytickým nástrojom, ktoré sú podľa neho v okolitých štátoch bežnou súčasťou vyšetrovania. „Problém nie je v tom, že by neexistovali dôkazy. Problém je, že na Slovensku ich dnes nemá kto vyšetrovať,“ uzavrel Zdechovský.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko čelí systematickému zneužívaniu eurofondov, podľa Zdechovského v krajine chýbajú odborníci na vyšetrovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Daňové podvody Ekonomická kriminalita Eurofondy europoslanec
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí
<< predchádzajúci článok
Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 