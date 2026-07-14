|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kamil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. júla 2026
Slovensko čelí systematickému zneužívaniu eurofondov, podľa Zdechovského v krajine chýbajú odborníci na vyšetrovanie – VIDEO
Po sérii auditov a kontrol sa začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie. Slovensko podľa českého europoslanca ...
Zdieľať
14.7.2026 (SITA.sk) - Po sérii auditov a kontrol sa začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie.
Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Uviedol to v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami.
Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie. Tvrdí, že viaceré projekty, ktoré pôvodne plánovali financovať z eurofondov, už Slovensko Európskej komisii na preplatenie neposiela a bude ich musieť uhradiť z vlastného rozpočtu. Ako príklad uviedol rekonštrukcie nemocníc či ďalšie investície, pri ktorých vznikli pochybnosti o oprávnenosti financovania.
Najčastejšie sú podľa Zdechovského preverované tri typy podnetov – investície v poľnohospodárstve, rôzne druhy stavieb a ich rekonštrukcie, a IT zákazky. Z týchto oblastí pochádza zhruba 70 percent podnetov. Zvyšok sa týka regionálnych projektov či projektov na podporu rómskej menšiny. Spomenul napríklad výsadbu rôznych lesoparkov okolo rómskych osád, kde nemajú ani pitnú vodu či splachovacie záchody.
„Máme obrovský šanón ešte nepreverených podnetov týkajúcich sa ciest a cyklotrás. Už v minulosti sme upozorňovali napríklad na cyklotrasu v Ružomberku. Tých približne 400 metrov cyklotrasy vyzeralo ako zábery z nejakého ďalekého ruského východu. Niekto jednoducho zobral farbu, namaľoval pruh na starý chodník a tvrdil, že je to cyklotrasa a vyúčtoval to Európskej únii,“ podotkol Zdechovský.
Problémom sú podľa neho aj súťaže, ktoré majú vopred vybraného víťaza, pričom efekt projektov je otázny. „Na Slovensku žiadajú európske dotácie veľmi často firmy asistentov vašich poslancov Národnej rady SR, ktoré majú sídlo v Spojených arabských emirátoch,“ poukázal europoslanec.
Zdechovský zároveň upozornil na rozsiahle daňové podvody. Tvrdí, že približne tretina podvodov na DPH v Európskej únii prechádza cez Slovensko, hoci ich konečné dôsledky sa často prejavujú v iných krajinách. Kritizoval aj zmeny trestnej legislatívy, ktoré podľa neho umožnili páchateľom prispôsobiť svoje konanie tak, aby sa vyhli trestnej zodpovednosti.
Najväčším problémom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Po reorganizácii špecializovaných policajných útvarov podľa Zdechovského Slovensku chýbajú odborníci, ktorí by boli schopní rozkrývať zložité ekonomické schémy.
Zároveň tvrdí, že policajti nemajú vždy dostatočný prístup k európskym databázam ani k moderným analytickým nástrojom, ktoré sú podľa neho v okolitých štátoch bežnou súčasťou vyšetrovania. „Problém nie je v tom, že by neexistovali dôkazy. Problém je, že na Slovensku ich dnes nemá kto vyšetrovať,“ uzavrel Zdechovský.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko čelí systematickému zneužívaniu eurofondov, podľa Zdechovského v krajine chýbajú odborníci na vyšetrovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Uviedol to v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami.
Opatrnejšie správanie
Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstvá správať opatrnejšie. Tvrdí, že viaceré projekty, ktoré pôvodne plánovali financovať z eurofondov, už Slovensko Európskej komisii na preplatenie neposiela a bude ich musieť uhradiť z vlastného rozpočtu. Ako príklad uviedol rekonštrukcie nemocníc či ďalšie investície, pri ktorých vznikli pochybnosti o oprávnenosti financovania.
Najčastejšie sú podľa Zdechovského preverované tri typy podnetov – investície v poľnohospodárstve, rôzne druhy stavieb a ich rekonštrukcie, a IT zákazky. Z týchto oblastí pochádza zhruba 70 percent podnetov. Zvyšok sa týka regionálnych projektov či projektov na podporu rómskej menšiny. Spomenul napríklad výsadbu rôznych lesoparkov okolo rómskych osád, kde nemajú ani pitnú vodu či splachovacie záchody.
„Máme obrovský šanón ešte nepreverených podnetov týkajúcich sa ciest a cyklotrás. Už v minulosti sme upozorňovali napríklad na cyklotrasu v Ružomberku. Tých približne 400 metrov cyklotrasy vyzeralo ako zábery z nejakého ďalekého ruského východu. Niekto jednoducho zobral farbu, namaľoval pruh na starý chodník a tvrdil, že je to cyklotrasa a vyúčtoval to Európskej únii,“ podotkol Zdechovský.
Slovensku chýbajú odborníci
Problémom sú podľa neho aj súťaže, ktoré majú vopred vybraného víťaza, pričom efekt projektov je otázny. „Na Slovensku žiadajú európske dotácie veľmi často firmy asistentov vašich poslancov Národnej rady SR, ktoré majú sídlo v Spojených arabských emirátoch,“ poukázal europoslanec.
Zdechovský zároveň upozornil na rozsiahle daňové podvody. Tvrdí, že približne tretina podvodov na DPH v Európskej únii prechádza cez Slovensko, hoci ich konečné dôsledky sa často prejavujú v iných krajinách. Kritizoval aj zmeny trestnej legislatívy, ktoré podľa neho umožnili páchateľom prispôsobiť svoje konanie tak, aby sa vyhli trestnej zodpovednosti.
Najväčším problémom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Po reorganizácii špecializovaných policajných útvarov podľa Zdechovského Slovensku chýbajú odborníci, ktorí by boli schopní rozkrývať zložité ekonomické schémy.
Zároveň tvrdí, že policajti nemajú vždy dostatočný prístup k európskym databázam ani k moderným analytickým nástrojom, ktoré sú podľa neho v okolitých štátoch bežnou súčasťou vyšetrovania. „Problém nie je v tom, že by neexistovali dôkazy. Problém je, že na Slovensku ich dnes nemá kto vyšetrovať,“ uzavrel Zdechovský.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko čelí systematickému zneužívaniu eurofondov, podľa Zdechovského v krajine chýbajú odborníci na vyšetrovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí
Na tohtoročných behoch s býkmi v španielskej Pamplone sa zranilo 57 ľudí
<< predchádzajúci článok
Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO
Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO