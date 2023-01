Na Ukrajine sa bude „aktívne uväzňovať“, Zelenskyj oznámil personálne zmeny v štátnej správe

Opustia svoje posty

24.1.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom prejave oznámil personálne zmeny v štátnej správe, v čase keď ňou otriasajú obvinenia z korupcie.„Už existujú personálne rozhodnutia - niektoré dnes, niektoré zajtra - týkajúce sa úradníkov na rôznych úrovniach na ministerstvách a iných ústredných vládnych štruktúrach, ako aj v regiónoch a v orgánoch činných v trestnom konaní,“ cituje prezidenta spravodajský portál Sky News.Niektoré ukrajinské médiá naznačili, že niektorí ministri a vysokopostavení predstavitelia opustia svoje posty okamžite.Niekoľko hodín po Zelenského prejave oznámil svoju rezignáciu zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenk o. V príspevku na komunikačnej platforme Telegram sa poďakoval Zelenskému „za dôveru a možnosť konať dobré skutky každý deň a každú minútu“ a tiež regionálnym vojenským samosprávam, ozbrojeným silám i manželke a synovi.Ukrajina má dlhú históriu nestabilného vládnutia a korupcie a existujú obavy, že najnovšie obvinenia by mohli utlmiť entuziazmus Západu pre kyjevskú vládu.Cez víkend protikorupčná polícia oznámila, že zatkla námestníka ministra dopravy z podozrenia prijatia úplatku v hodnote 400-tisíc dolárov v súvislosti s importom generátorov v septembri. On obvinenia popiera. Okrem toho vyšetrovanie novín obvinilo ministerstvo obrany z preplácania dodávateľov za jedlo pre vojakov. Dodávateľ povedal, že urobil technickú chybu a žiadne peniaze nezmenili majiteľa.Líder Zelenského strany Služobník ľudu David Arachamia sa vyjadril, že na Ukrajine sa bude túto jar „aktívne uväzňovať“. „Ak humánny prístup nebude fungovať, urobíme to v súlade so stanným právom,“ povedal.