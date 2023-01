Ukrajina je EÚ a EÚ je Ukrajina, vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel v ukrajinskom parlamente

Michel vyzdvihol nezlomnosť Ukrajiny

Potrebujú a zaslúžia si podporu

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok počas návštevy Kyjiva povedal, že Európska únia (EÚ) musí urobiť všetko pre to, aby pomohla Ukrajine pridať sa do Únie. Informuje o tom portál denníka The Guardian.Predseda Európskej rady do hlavného mesta Ukrajiny pricestoval na stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským , premiérom Denysom Šmyhaľom a ďalšími ukrajinskými predstaviteľmi.Prihovoril sa tiež poslancom v ukrajinskom parlamente, kde vyzdvihol nezlomnosť krajiny voči ruskej invázii a skonštatoval, že „Ukrajina je EÚ a EÚ je Ukrajina“.Ako ďalej dodal, sníva podľa vlastných slov o tom, že čoskoro bude jeho post predsedu Európskej rady, alebo predsedu Európskeho parlamentu , či Európskej komisie , zastávať niekto z Ukrajiny.„Vieme, že Ukrajinci odolávajú, bojujú. Bojujú za ich zem. Bojujú za ich budúcnosť a budúcnosť ich detí,“ povedal Michel ešte pred príchodom do Kyjiva vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, a predostrel plán prediskutovať so Zelenským „konkrétne opatrenia“, ktoré môže Európska únia podniknúť na zabezpečenie, aby bola Ukrajina „silnejšia“ voči ruským útokom. „Potrebujú a zaslúžia si našu podporu,“ dodal.Michelova návšteva prišla v čase, keď ukrajinský prezident vyzval spojencov, aby Ukrajine poskytli silnejšie zbrane, vrátane tankov.