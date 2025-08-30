|
Sobota 30.8.2025
30. augusta 2025
Slovan Bratislava začne účinkovanie v Konferenčnej lige doma so Štrasburgom
Potom sa 27. novembra stretnú doma s Rayom Vallecano a 11. decembra sa predstavia na ihrisku KF Škendija.
Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v Konferenčnej lige 2025/2026 doma proti Racingu Štrasburg 2. októbra. Posledný zápas v základnej fáze odohrajú tiež doma 18. decembra proti švédskemu BK Häcken.
Po zápase so Štrasburgom čaká "belasých" dvojzápas na pôde súpera. Najskôr 23. októbra nastúpia proti domácemu AZ Alkmaar a 6. novembra budú hrať s KuPS Kuopio. Potom sa 27. novembra stretnú doma s Rayom Vallecano a 11. decembra sa predstavia na ihrisku KF Škendija. Skupinovú fázu uzavrú 18. decembra na Tehelnom poli s Häckenom.
Program Slovana v KL:
2. októbra 21.00 ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
23. októbra 21.00 AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
6. novembra 18.45 KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava
27. novembra 18.45 ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
11. decembra 18.45 KF Škendija - ŠK Slovan Bratislava
18. decembra 21.00 ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
