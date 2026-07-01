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01. júla 2026

Na večeri NATO nebudem, pôjde tam Babiš s manželkou, vyhlásil Petr Pavel


Tagy: Česká vláda Česky prezident Samit NATO

Český prezident kritizuje zloženie delegácie na samit NATO v Ankare a tvrdí, že vláda mu dokonca určila aj sprievod.



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hungary_politics_23654 676x508 1.7.2026 (SITA.sk) - Český prezident kritizuje zloženie delegácie na samit NATO v Ankare a tvrdí, že vláda mu dokonca určila aj sprievod.

Český prezident Petr Pavel sa nezúčastní na neoficiálnej spoločenskej večeri počas samitu NATO v Ankare.


Podľa jeho slov dostal pozvanie premiér Andrej Babiš ako vedúci delegácie spolu s jednou ďalšou osobou, ktorou by mala byť jeho manželka. Informoval o tom portál Novinky.cz.


„Na mieste hlavy delegácie bude sedieť AB a bude prezentovať pozíciu Českej republiky podľa mandátu schváleného vládou,“ uviedol Pavel. Dodal, že by sa večere zúčastnil iba v prípade, ak by dostal samostatné pozvanie.



Komunikácia viazne


Prezident zároveň naznačil, že komunikácia medzi Pražským hradom a vládou nie je ideálna. „Mandát mi neposlali. Zrejme v očakávaní, že ho nebudem na nič potrebovať,“ poznamenal s dávkou irónie.


Pavel tiež odmietol tvrdenia, že jeho kancelária požadovala pre prezidentskú časť delegácie 35 miest.


Podľa neho žiadal sedem osôb, pričom vláda schválila štyri miesta. Tri z nich sú určené pre ochrannú službu a jedno pre prezidentovho spolupracovníka.



Bezprecedentné správanie


Osobitnú kritiku vyvolalo rozhodnutie vlády určiť, kto bude v prezidentovom sprievodom. „Vláda sa menovite rozhodla, kto bude ten plus jeden. Dokonca nám to predpísali. Považujem to za bezprecedentné správanie,“ povedal Pavel.



Prezidenta dlhodobo nechcú


Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril po tom, ako kabinet pôvodne Pavla do delegácie na samit NATO nezaradil.


Prezident následne podal kompetenčnú žalobu a Ústavný súd predbežným opatrením nariadil vláde, aby hlavu štátu do delegácie zaradila.


Napriek tomu vláda ponechala na čele delegácie premiéra Babiša, čo sa stalo ďalším zdrojom napätia medzi oboma ústavnými činiteľmi.




Zdroj: SITA.sk - Na večeri NATO nebudem, pôjde tam Babiš s manželkou, vyhlásil Petr Pavel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda Česky prezident Samit NATO
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