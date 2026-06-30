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30. júna 2026
Obrancu Mendyho z Realu Madrid čaká súd za útok jeho psa na tínedžera
Tagy: La Liga
Futbalistov pes údajne zaútočil na 17-ročného chlapca a ďalšie psy v madridskej štvrti Alcobendas. Obranca Ferland Mendy zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa postaví pred súd po tom, čo ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Futbalistov pes údajne zaútočil na 17-ročného chlapca a ďalšie psy v madridskej štvrti Alcobendas.
Obranca Ferland Mendy zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa postaví pred súd po tom, čo jeden z jeho psov po úteku z pozemku údajne zaútočil na tínedžera a na dva ďalšie psy. Informovali o tom španielske médiá.
Súkromná žaloba žiada na súdnom pojednávaní šesťmesačný trest odňatia slobody pre spôsobenie zranenia z hrubej nedbanlivosti, ako aj pokuty, uviedol madridský súd v dokumente ešte zo 7. januára.
Tajná žaloba tvrdí, že k udalosti došlo v januári 2023, keď štyri psy vlastnené Mendym ušli z jeho pozemku v bohatej madridskej štvrti Alcobendas kvôli ponechanej otvorenej bráne po príchode vozidla.
Podľa správ jeden z jeho psov napadol psa inej ženy, ktorý bol následne zranený a musel byť utratený. Pri pokuse o zásah bol uhryznutý 17-ročný chlapec spolu so psom príbuzného, ktorého viedol na prechádzke. Prokuratúra žiada pokuty za priestupok spôsobenia zranenia.
Tridsaťjedenročný ľavý obranca Mendy podpísal zmluvu s Realom Madrid v roku 2019 po príchode z francúzskeho Lyonu, no jeho kariéru narušili viaceré zranenia.
Zdroj: SITA.sk - Obrancu Mendyho z Realu Madrid čaká súd za útok jeho psa na tínedžera © SITA Všetky práva vyhradené.
Obranca Ferland Mendy zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid sa postaví pred súd po tom, čo jeden z jeho psov po úteku z pozemku údajne zaútočil na tínedžera a na dva ďalšie psy. Informovali o tom španielske médiá.
Súkromná žaloba žiada na súdnom pojednávaní šesťmesačný trest odňatia slobody pre spôsobenie zranenia z hrubej nedbanlivosti, ako aj pokuty, uviedol madridský súd v dokumente ešte zo 7. januára.
Tajná žaloba tvrdí, že k udalosti došlo v januári 2023, keď štyri psy vlastnené Mendym ušli z jeho pozemku v bohatej madridskej štvrti Alcobendas kvôli ponechanej otvorenej bráne po príchode vozidla.
Podľa správ jeden z jeho psov napadol psa inej ženy, ktorý bol následne zranený a musel byť utratený. Pri pokuse o zásah bol uhryznutý 17-ročný chlapec spolu so psom príbuzného, ktorého viedol na prechádzke. Prokuratúra žiada pokuty za priestupok spôsobenia zranenia.
Tridsaťjedenročný ľavý obranca Mendy podpísal zmluvu s Realom Madrid v roku 2019 po príchode z francúzskeho Lyonu, no jeho kariéru narušili viaceré zranenia.
Zdroj: SITA.sk - Obrancu Mendyho z Realu Madrid čaká súd za útok jeho psa na tínedžera © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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