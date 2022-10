Streľbu na Zámockej ulici možno prekvalifikujú na terorizmus, vrah zanechal aj list na rozlúčku

Video: Zásah polície po streľbe na Zámockej ulici

Video: Pátranie po páchateľovi streľby na Zámockej ulici

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Z vyšetrovania nevyplynulo, že by sa poškodení a podozrivý zo streľby na Zámockej ulici v Bratislave poznali. Na tlačovej besede o tom informoval riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko Na základe analýzy dôkazov bude skutok vyšetrovateľom NAKA prekvalifikovaný na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu, a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcov pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu.. Zbraň bola zaistená v mieste bydliska podozrivého Juraja K.Expertíza preukázala, že zaistená zbraň bola použitá na usmrtenie poškodených. Zbraň mal v legálnej držbe príbuzný podozrivého. Podozrivého vypátrali mŕtveho, jeho polohu určili vďaka občanovi, ktorý ho nahlásil na linku 158.. Predpokladá sa, že spáchal samovraždu, no bližšie informácie bude podľa Daňka možné poskytnúť až po vykonaní znaleckého skúmania z odboru súdneho lekárstva. V prípade sú naďalej vykonávané procesné úkony, výsluchy i znalecké dokazovanie. Vo veci spolupracujú s FBI, Europolom a okolitými štátmi EÚ.