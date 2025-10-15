Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Meniny má Vladimíra
15. októbra 2025

Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún


Nórska vláda v stredu predložila návrh štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý ráta so sumou 70 miliárd nórskych na vojenskú podporu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web



lithuania_norway_70198 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Nórska vláda v stredu predložila návrh štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý ráta so sumou 70 miliárd nórskych na vojenskú podporu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda oznámilo to nórske ministerstvo obrany.


Bezpečnosť a pripravenosť na núdzové situácie nórska vláda označila za kľúčové priority budúcoročného rozpočtu. Ministerstvo obrany uviedlo, že sa to odrazilo v rozpočte na obranu v dvoch hlavných opatreniach. Ide o ďalšie posilnenie nórskych ozbrojených síl v súlade s dlhodobým plánom a o pokračujúcu vojenskú podporu Ukrajiny.

Nórska vláda navrhuje zvýšiť výdavky na obranu v roku 2026 o 4,2 miliardy korún. Zároveň navrhuje pokračovanie v núdzovej pomoci Ukrajine s celkovým rozpočtom 85 miliárd nórskych korún v roku 2026, z čoho 70 miliárd korún má byť vyčlenených na vojenskú podporu.


Zdroj: SITA.sk - Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún © SITA Všetky práva vyhradené.

